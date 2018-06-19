Майже 69 мільйонів людей у світі є біженцями – ООН

Управління верховного комісара ООН у справах біженців заявляє, що за підсумками 2017 року в світі налічується майже 69 мільйонів людей, які втекли від війни, насильства чи переслідування, що є новим рекордом. За даними щорічного звіту, опублікованого 19 червня, число біженців та внутрішньо переміщених осіб зросло на 4,6% у 2017 році порівняно з минулим роком.

Майже 70% біженців втекли з п’яти країн – Сирії, Афганістану, Південного Судану, Бірми та Сомалі.

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді сказав, що потоки біженців можуть суттєво сповільнитися, якщо вдасться завершити війни та розв’язати кризи в цих країнах. «Але ми не бачимо значного прогресу в справі досягнення миру в будь-якій із цих країн», – вказав Ґранді.

Туреччина, Пакистан, Ліван та Іран також є серед країн із найбільшою кількістю біженців.