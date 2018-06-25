Денісова вимагає від Росії терміново допустити її до ув’язнених українців

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова вимагає від Росії терміново надати їй доступ до українських громадян, яких утримують у Росії й анексованому нею Криму.

«Інформація, яка надходить про стан Олега Сенцова і Володимира Балуха досить суперечлива: вони голодують, або ж, навпаки, що припинили голодування, вживають поживні суміші і набирають вагу. У відеозв'язку з Олегом відмовили. Фото не надають. Російська сторона постійно переконує світ, що з ними все гаразд. Втім їхні адвокати говорять протилежне. Все це викликає велике занепокоєння і недовіру!», – пише омбудсмен у Facebook.

За словами Денісової, вона має «на власні очі» побачити Олега Сенцова і Володимира Балуха, які продовжують голодування.

«Маю зустрітися із Олександром Кольченком, Станіславом Клихом, Романом Сущенком... Вимагаю від Росії терміново надати мені допуск до українських політв'язнів!», – наголосила вона.

Денісова з 15 червня перебуває в Росії, але їй відмовляють у зустрічах з українськими в’язнями.

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22 червня вона повідомила, що російський омбудсмен Тетяна Москалькова запропонувала їй разом відвідати затриманого в Україні керівника «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського, а вже після цього вирушити до Сенцова в колонію в Лабитнангі.

Олег Сенцов від 14 травня голодує в російській колонії з вимогою звільнення всіх українських політв’язнів у Росії.

22 червня Денісова з посиланням на слова адвоката Дмитра Дінзе повідомляла, що Сенцов у поганому стані, дуже блідий, мало рухається, майже не встає з ліжка.

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Володимир Балух, ув’язнений в анексованому Росією Криму, продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня 2018 року через незгоду з судовими переслідуваннями, які називає сфальсифікованими.

На фотографіях, зроблених на засіданні підконтрольного Росії Роздольненського райсуду Криму 22 червня, видно, що Володимир Балух значно втратив у вазі. Адвокат Ольга Дінзе повідомляла, що український активіст за час голодування втратив понад 30 кілограмів ваги.

У цілому в Росії і анексованому Криму, за даними правозахисників, утримують близько 70 українських політв’язнів.