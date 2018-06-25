Денісова: Київ звернувся до Росії з проханням про візит до Сенцова, Балуха, Клиха і Кольченка

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє, що Київ звернувся до Росії з проханням надати українському омбудсмену можливість першочергового візиту Олега Сенцова, Володимира Балуха, Станіслава Клиха та Олександра Кольченка.

«Посольство України у РФ звернулося до Федеральної служби безпеки РФ, Федеральної служби виконання покарання РФ та до Уповноваженого з прав людини у РФ з проханням надати мені можливість першочергового візиту до Олега Сенцова, Володимира Балуха, Станіслава Клиха та Олександра Кольченка. Сьогодні їхній стан здоров’я та життя загалом знаходиться під загрозою», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Олег Сенцов від 14 травня голодує в російській колонії з вимогою звільнення всіх українських політв’язнів у Росії. 22 червня Денісова з посиланням на слова адвоката Дмитра Дінзе повідомляла, що Сенцов у поганому стані, дуже блідий, мало рухається, майже не встає з ліжка.

Володимир Балух, ув’язнений в анексованому Росією Криму, продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня 2018 року через незгоду з судовими переслідуваннями, які називає сфальсифікованими.

На фотографіях, зроблених на засіданні підконтрольного Росії Роздольненського райсуду Криму 22 червня, видно, що Володимир Балух значно втратив у вазі. Адвокат Ольга Дінзе повідомляла, що український активіст за час голодування втратив понад 30 кілограмів ваги.

У цілому в Росії і анексованому Криму, за даними правозахисників, утримують близько 70 українських політв’язнів.