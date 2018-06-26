Україна закликає ОБСЄ посилити тиск на Росію задля звільнення утримуваних українців

Україна закликає країни-члени ОБСЄ посилити тиск на Росію задля звільнення утримуваних Москвою українців, зокрема, Олега Сенцова, Володимира Балуха, які оголосили голодування. Про це заявив директор політичного департаменту МЗС України Олексій Макеєв.

«Ми закликаємо всі держави ОБСЄ посилити політико-дипломатичний тиск на Росію, щоб досягти негайного і безумовного звільнення цих людей (утримуваних Росією – ред.), серед яких Олег Сенцов, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Роман Сущенко та багато інших. Вони потребують нашої сильної солідарності та підтримки, щоб протистояти репресіям і прагнути до справедливості та свободи», – сказав він на спеціальній сесії щодо України у рамках щорічної конференції ОБСЄ.

Олег Сенцов від 14 травня голодує в російській колонії з вимогою звільнення всіх українських політв’язнів у Росії. 22 червня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, з посиланням на слова адвоката Дмитра Дінзе, повідомляла, що Сенцов у поганому стані, дуже блідий, мало рухається, майже не встає з ліжка.

Володимир Балух, ув’язнений в анексованому Росією Криму, продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня 2018 року через незгоду з судовими переслідуваннями, які називає сфальсифікованими.

На фотографіях, зроблених на засіданні підконтрольного Росії Роздольненського райсуду Криму 22 червня, видно, що Володимир Балух значно втратив у вазі. Адвокат Ольга Дінзе повідомляла, що український активіст за час голодування втратив понад 30 кілограмів ваги.

У цілому в Росії і анексованому Криму, за даними правозахисників, утримують близько 70 українських політв’язнів.