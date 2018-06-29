Засудженого в Росії українця Клиха етапували до психіатричної лікарні – омбудсмен

Засудженого в Росії українця Станіслава Клиха етапували з колонії до психіатричної лікарні, повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова телеканалу «Прямий».

Його мати Тамара Клих підтвердила журналістам цю інформацію.

«На сьогодні я замовила розмову з ним, розмова не відбулася, його відправили до психіатричної лікарні. Я подзвонила Тетяні Щур, правозахисниці в Росії... Вона каже, що був у нього адвокат, сказав, що він у дуже поганому стані, навіть не зміг з ним поговорити. Каже: «Я думаю, що його відправлять до лікарні». Якісь документи підписав, а які, я не знаю», – заявила Тамара Клих.

8 червня перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко з посиланням на слова Тамари Клих повідомила, що за день до цього Станіслав Клих заявив адвокату про голодування.

Його затримали на території Росії 2014 року за звинуваченням в участі в бойових діях проти федеральних сил під час першої чеченської війни взимку 1994-1995 років, а також у вбивстві російських солдатів. Також по цій справі проходить ще один українець – Микола Карпюк.

Сам Клих провину заперечує, а його родина і друзі наполягають, що засуджений ніколи не був у Чечні. 26 травня 2016 року суд у російській республіці Чечні засудив Клиха до 20 років позбавлення волі; у жовтні 2016 року Верховний суд Росії відхилив апеляцію його захисту на вирок.

Клих вказує, що був захоплений російськими силовиками незаконно, а свідчення і зізнання російське слідство отримало під тортурами. Про проблеми зі здоров’ям, зокрема з психічним станом Станіслава Клиха неодноразово повідомляли адвокати й правозахисники.

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Клиха політв’язнем. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що він став жертвою «пародії на правосуддя».