Український омбудсмен не змогла зустрітися з засудженим у Росії Карпюком

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що адміністрація російської тюрми «Володимирський централ» не дозволила їй сьогодні зустрітися із засудженим українцем Миколою Карпюком. Про це Денісова повідомила на сторінці у Facebook.

«Подала заяву до Володимирського централу на зустріч із Миколою Карпюком. До мене вийшов начальник виправного закладу і прийняв мою заяву. Він повідомив, що зараз моя зустріч із Миколою неможлива ані як Уповноваженого, ані як приватної особи. Як Уповноваженого мене не можуть допустити, тому що не надійшли відповідні документи. Як приватну особу – тому що завершився час подання заяви. Це треба було зробити до 10-ї ранку, але я тільки об 11-й вийшла із аеропорту, повернувшись із Салехарда», – повідомила Денісова на сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що керівник установи запевнив, що її заяву почнуть розглядати на початку наступного тижня.

Вона також висловила жаль, що не вдалося відвідати в колонії режисера Олега Сенцова. Омбудсмен наголосила, що російська сторона зволікає з наданням дозволів та виконанням інших процедур, необхідних для відвідування українських політичних в’язнів.

«Поки нікого не вдалося відвідати. Тому що я вважаю, що на сьогоднішній день відбувається затягування процесу відвідування мною громадян України, які знаходяться в колоніях РФ. Якщо були домовленості двох президентів щодо надання такої можливості – зустрітися – то треба зменшити всі терміни проходження документів», – зазначила Денісова. Також вона підтвердила інформацію про домовленість провести зустріч із російською колегою Тетяною Москальковою у понеділок, 18 червня, о 14.00.

Тиждень тому під час телефонної розмови президент України Петро Порошенко і президент Росії Володимир Путін домовилися, що найближчим часом омбудсмени України і Росії Денісова і Москалькова відвідають українців і росіян, ув’язнених в обох країнах. 13 червня Денісова вирушила до Росії. Вона мала намір найперше відвідати в колонії на Ямалі незаконно засудженого режисера Олега Сенцова, який голодує з 14 травня.

15 червня Денісова поїхала в колонію до Сенцова, але її не пустили. Також уповноважена Верховної Ради з прав людини заявила, що переговори з російською стороною з приводу моніторингових візитів на території Росії зайшли в глухий кут. Того ж дня Москалькова стверджувала, що Денісова вирушила в колонію до Сенцова з «особистої ініціативи», і її візит не був узгоджений. Пізніше стало відомо, що омбудсмени домовилися зустрітись у Москві в понеділок, 18 червня, щоб обговорити умови відвідування ув'язнених, яких тримають у Росії і Україні.

У травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив українців Станіслава Клиха і Миколу Карпюка до 20 і 22,5 роки ув’язнення, відповідно, в колонії суворого режиму. Їх засудили за нібито участь у банді, вбивстві і замаху на вбивство російських військовослужбовців. За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі у боях проти російських військ за незалежну Чечню. Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994 – початку 1995 років сам брав у них участь. Міністерство юстиції України неодноразово направляло до Росії запити про передачу Карпюка і Клиха.