Нова справа проти Карпюка і Клиха може заблокувати їхнє звільнення – юрист УГСПЛ

Штраф у майже півмільйона гривень, який росіянка відсудила за цивільним позовом у громадян України Миколи Карпюка та Станіслава Клиха через загибель її сина під час Першої чеченської війни, може зашкодити їхньому поверненню додому, заявила у коментарі Радіо Свобода юристка Української Гельсінської спілки з прав людини Надія Волкова.

«Особисто я думаю, що насправді, якщо вестимуться перемовини щодо того, що Карпюка і Клиха будуть звільняти або обмінювати, то це питання має бути просто частиною переговорів: ви звільняєте і при цьому не берете до уваги цей борг, бо це просто сфабрикована справа, цього не було. Але з іншого боку є думка така, і адвокат її висловив, що якщо цих людей повертати відбувати покарання в Україні за конвенцією (про передачу засуджених до позбавлення волі для подальшого відбування покарання – ред.), якщо це буде можливо, взагалі, то Україні доведеться взяти цей борг на себе, бо родичі просто неспроможні», – пояснює правозахисниця.

За даними російського Свердловського обласного суду, 20 квітня відбулося засідання в апеляційній інстанції щодо цивільного позову громадянки РФ Ніколаєвої З.П. проти українців Миколи Карпюка та Станіслава Клиха. У результаті позовні вимоги заявниці задовольнили частково.

Російський журналіст Гліб Еделєв, який був присутній на засіданні, написав у Facebook, що Ніколаєва, чий син загинув на війні у Чечні, вимагала моральну компенсацію у 5 мільйонів рублів (більше 2 мільйони гривень), але суд постановив обмежити штраф у розмірі 1 мільйона рублів (понад 400 тисяч гривень).

За словами Еделєва, це – більше, аніж постановив Тугулимський районний суд Свердловської області, що розглядав справу у першій інстанції. Той постановив стягнути 150 тисяч рублів із Миколи Карпюка і 100 тисяч – зі Станіслава Клиха.

Ніколаєва посилалась на вирок суду у першій справі проти українців щодо їхньої нібито участі у Першій чеченській війні.

26 травня 2016 року суд у російській республіці Чечні засудив Карпюка до 22,5 років, Клиха – до 20 років позбавлення волі; у жовтні 2016 року Верховний суд Росії відхилив апеляцію Клиха і Карпюка на вирок.

Карпюк і Клих заперечують свою провину і заявляють, що ніколи не були в Чечні, були захоплені російськими силовиками незаконно, а свідчення і признання були отримані російським слідством під тортурами.

Про проблеми зі здоров’ям, зокрема з психічним станом Станіслава Клиха неодноразово повідомляли адвокати й правозахисники.

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Клиха і Карпюка політв’язнями. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що вони стали жертвами «пародії на правосуддя».