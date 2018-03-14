Новіков припускає, що Клиха можуть обміняти на росіянина Агеєва

Адвокат Ілля Новіков припускає, що його підзахисного, ув’язненого в Росії українця Станіслава Клиха, можуть обміняти на засудженого в Україні росіянина Віктора Агеєва. Про це він заявив в ефірі радіо «Новое время».

«Цього тижня виповнюється чотири роки з дня арешту Карпюка. Він перебуває в ув’язненні найдовше з усіх, хто є в списку МЗС незаконно утримуваних осіб. На жаль, я мушу сказати, що ми не бачимо прогресу у цій справі. Була певна надія, коли вирок російському Віктору Агеєву, якого засудили за участь у бойових діях на боці так званої «ЛНР», коли цей вирок набуде чинності, то, мабуть, Клих буде тією людиною, яку можуть обміняти. Але в нас ніколи не було гарантій щодо цього і немає зараз», – сказав Новіков.

Адвокат вважає, що Україна не використала процес Агеєва для того, щоб нагадати у контексті виборчої кампанії російському суспільству, яке чутливе до тези «ми своїх не кидаємо», про обмін.

«На мою думку, воно було готове сприйняти ідею, що треба здійснити груповий обмін багатьох українців на багатьох росіян. Ми зараз чекаємо, що принаймні одну людину з цього списку обміняють на Агеєва. Щодо решти – поки що немає офіційної інформації або неофіційної, якій можна довіряти», – додав адвокат.

Новіков також зазначив, що стан здоров’я Клиха викликає занепокоєння, але це «не надає гарантій, що його ситуація зміниться».

Громадянина України Станіслава Клиха затримали на території Росії 2014 року за звинуваченням в участі в бойових діях проти федеральних сил під час першої чеченської війни взимку 1994-1995 років, а також у вбивстві російських солдатів. Також по цій справі проходить ще один українець – Микола Карпюк.

Сам Клих провину заперечує, а його родина і друзі наполягають, що засуджений ніколи не був у Чечні. 26 травня 2016 року суд у російській республіці Чечні засудив Клиха до 20 років позбавлення волі; у жовтні 2016 року Верховний суд Росії відхилив апеляцію його захисту на вирок.

Клих вказує, що був захоплений російськими силовиками незаконно, а свідчення і зізнання російське слідство отримало під тортурами. Про проблеми зі здоров’ям, зокрема – із психічним станом Станіслава Клиха неодноразово повідомляли адвокати та правозахисники.

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Клиха політв’язннем. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що він став жертвою «пародії на правосуддя».

26 січня громадянина Росії Віктора Агеєва засудили в Україні до 10 років позбавлення волі за статтею про «участь у терористичній організації», звинувативши в участі в бойових діях на боці бойовиків угруповання «ЛНР».

Віктор Агеєв підтвердив, що був відправлений на Донбас незабаром після підписання контракту про службу в російській армії, а як тільки він перетнув український кордон, то майже відразу підписав контракт із угрупованням «ЛНР». У Міністерстві оборони Росії стверджують, що Агеєв не є контрактником, а лише пройшов строкову службу і був демобілізований у травні 2016 року.