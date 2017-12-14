Пролежні у нього були, на ногах рани повідкривались: правозахисники закликають врятувати «в’язня Кремля» Клиха

Київ – Міжнародна правозахисна організація Amnesty Іnternational оголосила акцію термінової допомоги українському політв’язню Станіславові Клиху, фігуранту так званої «чеченської справи», якого ув’язнили у Росії на 20 років. За даними правозахисників, цього літа чоловіка примусово вивозили із колонії до психіатричної лікарні, де він проходив «терапію» невстановленими препаратами, і зараз стан здоров’я ув’язненого дуже поганий.

Із березня цього року громадянин України, фігурант так званої «чеченської справи» Станіслав Клих перебуває у російській колонії у Верхньоуральську Челябінської області.

У липні він оголошував голодування, після завершення якого, як пізніше з’ясувалося, чоловіка направили до психіатричної лікарні.

Про погіршення стану здоров’я сина заявляє його матір Тамара Клих. Каже: два місяці тому вона їздила до Станіслава в колонію, тоді його якраз привезли назад із клініки у Магнітогорську, куди відправили після того, як той поскаржився на погане самопочуття.

Тяжко було там у Магнітогорську, каже: кололи, я не знаю, чим – взагалі нічого не пам’ятає. Пролежні у нього були, на ногах рани повідкривались

«У нього серце боліло, дихати йому було тяжко, ноги боліли, гемоглобін низький був, схуд дуже сильно – він голодував там (у колонії – ред.) 12 днів. Але його не поклали на обстеження у лікарню, а поклали у «дурку». Десь цілий серпень він пролежав там, а 4-го його привезли назад у тюрму. Тяжко було там у Магнітогорську, каже: кололи, я не знаю, чим – взагалі нічого не пам’ятає. Пролежні у нього були, на ногах рани повідкривались», – розповідає жінка.

Припинити порушення прав, перевезти ближче до України і надати медичну допомогу – вимоги Amnesty international

Складний психологічний стан Станіслава Клиха його адвокати та правозахисники зауважували і раніше, однак суд у так званій «чеченській справі», у який він фігурує разом зі ще одним українцем Миколою Карпюком, цього до уваги не взяв.

Нині правозахисники закликають підписати звернення до російського уряду та силових відомств або написати їм листа, розповідає речниця Amnesty international Марія Гур’єва. За її словами, це – не перша акція організації щодо допомоги українцям Станіславові Клиху та Миколі Карпюку, судову справу щодо яких у Росії правозахисники вважають сфабрикованою, а вирок – вмотивованим політично.

«Ми зараз збираємо підписи з вимогою до російської влади припинити ці порушення, перевести Клиха ближче до території України, щоб його мати могла його хоч трохи частіше відвідувати, надати інформацію про те, що йому кололи у психіатричній лікарні, та надати базову медичну допомогу», – говорить активістка.

Між тим, зазначає Гур’єва, йдеться не про поодинокий випадок, а про серйозну системну проблему.

Ми знаємо ситуацію з Олегом Сенцовим, ситуацію із перевезенням в’язнів, коли ті на місяці зникають з поля зору, поки їх десь там возять у потягах в абсолютно нелюдських умовах

«Російська пенітенціарна система, як і українська, на жаль, несе в собі ще спадок радянської системи, але в Росії все виглядає значно тривожніше. Ми знаємо ситуацію з Олегом Сенцовим, ситуацію із перевезенням в’язнів, коли ті на місяці зникають з поля зору, поки їх десь там возять у потягах в абсолютно нелюдських умовах. Тобто це – абсолютно системна проблема, і ми намагаємось привернути увагу суспільства до цієї проблеми загалом і хоча б якимось чином повпливати на ситуацію Станіслава Клиха», – каже вона.

Допомогти ув’язненому українцю намагаються не тільки через звернення до російських чиновників, а й через Європейський суд з прав людини, розповідає у коментарі Радіо Свобода юристка Української Гельсінської спілки з прав людини Надія Волкова. За її словами, у таких випадках суд може застосувати так зване «правило 39», зокрема, зобов’язати уряд країни вжити до особи якихось тимчасових заходів, щоб припинити неналежне поводження.

У нас неоднозначний досвід у цій справі був із Європейським судом до цього часу, тому що ми робили декілька звернень у порядку «правила 39»

«Насправді була подана скарга. Зараз ми готуємо звернення з приводу останніх подій, його стану здоров’я погіршеного. У нас неоднозначний досвід у цій справі був із Європейським судом до цього часу, тому що ми робили декілька звернень у порядку «правила 39». Позитивним було те, що ми отримували документи від тієї сторони, тобто Росії, чого ми не могли напряму зробити. Але в принципі, так, щоб суд застосував «правило 39» і зобов’язав Росію провести психіатричне дослідження, обстеження Клиха – то такого не було, тобто суд відмовляв», – зауважує правохахисниця.

У вересні прес-служба уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковської повідомляла, що, за даними російського омбудсмена, Станіслав Клих перебуває на стаціонарному лікуванні в психіатричній лікарні в російському Магнітогорську. Тоді російський уповноважений із прав людини, у свою чергу, заявила, що загальний стан Клиха поліпшується, і найближчим часом його планують виписати.

Громадянина України Станіслава Клиха затримали на території Росії 2014 року за звинуваченням в участі в бойових діях проти федеральних сил під час першої чеченської війни взимку 1994-1995 років, а також – у вбивстві російських солдатів. Минулого року суд у Чечні засудив Карпюка до 22,5 років, Клиха – до 20 років позбавлення волі.

Карпюк і Клих заперечують свою провину і заявляють, що ніколи не були в Чечні, були захоплені російськими силовиками незаконно, а свідчення і зізнання російське слідство отримало під тортурами. У МЗС України неодноразово закликали припинити порушення прав цих українських громадян.

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Клиха й Карпюка політв’язнями. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що засуджені в Росії Карпюк і Клих стали жертвами «пародії на правосуддя».

Українська ініціатива #LetMyPeopleGo включила їх до свого списку «в’язнів Кремля», що наразі включає близько 56 осіб.