Українські правозахисники вимагають надати меддопомогу Сенцову й іншим «в’язням Кремля»

Українські правозахисники закликали міністра закордонних справ Німеччини Зіґмара Габріеля поставити перед урядом Росії питання про необхідність допустити лікарів із міжнародних організацій з охорони здоров’я до українців, яких утримують у Росії й анексованому нею Криму з політичних мотивів. Текст звернення оприлюднене на сайті «Центру громадянських свобод».

Правозахисники відзначають, що стан здоров’я ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова нещодавно різко погіршився. За словами його адвоката, через тривале переохолодження у Сенцова загострився ревматизм і почалися проблеми з серцем.

У тексті звернення, оприлюдненому правозахисниками, повідомляється, що в’язні Кремля потребують медичної допомоги, зокрема Дмитро Штибліков, який після затримання схуд на 30 кілограмів, Станіслав Клих, який втратив психічне здоров’я після пережитих тортур, Олександр Костенко, який через відсутність операції ризикує втратити зламану руку, Олександр Кольченко, який був у лікарні з діагнозом «дефіцит ваги», Володимир Дудка, який фактично перебуває на самолікуванні з виразкою шлунка.

Також, за повідомленням правозахисників, потребує медичної допомоги через втрату слуху і погіршення зору Арсен Джеппаров, Володимир Балух, у якого загострилися хвороби серця і нирок, 19-річний Павло Гриб, який по інвалідності має постійно приймати підтримуючі препарати.

«На сьогодні близько 60 громадян України були позбавлені волі за політичними мотивами на території Росії і окупованого Криму. До більшості з них були застосовані тортури чи нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження, або покарання для вибивання помилкових визнань у діях, які вони не скоювали», – йдеться в повідомленні.

Правозахисники нагадали про ухвалену в 2012 році постанову уряду Росії, якою були затверджені правила надання особам, яких тримають під вартою, медичної допомоги. У правилах передбачена можливість запрошення для проведення консультацій медиків-фахівців при неможливості надання медичної допомоги в установах кримінально-виконавчої системи.

Напередодні Уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням забезпечити надання кваліфікованої медичної допомоги ув'язненому в Росії кримському активісту Олександрові Кольченку.