Лутковська просить російського омбудсмана надати актуальні дані про стан здоров’я Кольченка

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська звернулася до російського омбудсмана Тетяни Москалькової з проханням забезпечити надання кваліфікованої медичної допомоги ув’язненому в Росії кримському активістові Олександру Кольченку.

«Прошу Вас повідомити назву медичної установи, до якої було госпіталізовано Олександра Кольченка, надати актуальну інформацію про стан його здоров’я, забезпечити надання йому кваліфікованої медичної допомоги, а також повідомити про причини погіршення стану його здоров'я в пенітенціарній установі», – йдеться у листі Лутковської, яку цитує прес-служба офісу Уповноваженого.

Раніше «Громадське радіо» з посиланням на Ларису Кольченко повідомило про погіршення стану здоров’я Олександра Кольченка. За її даними, її син перебував лікарні з діагнозом «дефіцит ваги». Лариса Кольченко повідомила, що місяць тому бачилася з сином.

Олександра Кольченка разом із режисером Олегом Сенцовим затримали російські спецслужби в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року російський Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Провідні правозахисні організації оголосили Сенцова і Кольченка політичними в’язнями. Україна і низка західних країн і міжнародних організацій продовжують вимагати їх звільнення і повернення в Україну.