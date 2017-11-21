Українські активісти закликали Лондон тиснути на Москву з вимогами звільнення політичних в’язнів

Британський депутат Роберт Сілі назвав захоплення українців російськими спецслужбами та їх демонстративне покарання одним з інструментів так званої гібридної війни проти України.

Депутат, який, окрім політичної діяльності, досліджує нетрадиційні методи війни, які застосовує Росія в останні роки, був одним з учасників обговорення проблеми у Лондоні, де її представили українські активісти Аля Шандра та Надія Волкова.

«Ми ще не змогли донести російському режиму, що, рано чи пізно, настане їхня відповідальність, і що їх спіткає така ж доля як Слободана Милошевича, Чарльза Тейлора та інших, які були засуджені за міжнародні злочини», – сказала Надія Волкова, юристка Української Гельсінської спілки з прав людини.

​Аля Шандра підкреслила британській аудиторії, що з українських в’язнів катуваннями вибивають «зізнання», а потім використовують це у пропагандистській кампанії.

Затриманих і засуджених показують у ЗМІ для переконування росіян, що це не Росія напала на Україну, а навпаки – агресія України й Заходу буцімто загрожує Росії.

Принаймні 56 громадян України зараз ув’язнені Росією через звинувачення у підривній, шпигунській чи терористичній діяльності, кажуть українські активісти.

Серед найвідоміших прикладів: кінорежисер Олег Сенцов, засуджений на 20 років, журналіст Роман Сущенко, якого схопили у Москві минулого року і звинувачують у шпигунстві, та Павло Гриб, якого викрали цього року в Білорусі і вивезли в Росію, де звинувачують у причетності до тероризму.

Окрему велику групу українських політичних в’язнів у Росії складають кілька десятків представників кримськотатарської громади Криму.

Аля Шандра та її українська колега Надія Волкова закликали Лондон тиснути на Москву з вимогами звільнення політичних в’язнів і використовувати для цього цільові санкції проти російських посадовців, причетних до порушень прав людини у випадках нелегально затриманих українських громадян.

У Лондоні припускають, що британське законодавство може використовувати у цій справі нещодавно схвалені «поправки Магнітського» у законі про кримінальні фінанси, що передбачають можливість притягнення до відповідальності за порушення прав людини, скоєні будь-де у світі.

У списку пропозицій до британського парламенту українські активісти також закликають британських дипломатів з посольства у Росії відвідувати судові слухання у відповідних ключових справах.

Аля Шандра сказала в інтерв’ю британському телеканалу SKYNews, що питання українських політичних в’язнів та проблеми з дотриманням прав людини в Росії мав би порушити міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон, який незабаром має вперше відвідати Москву як представник уряду.

Британський депутат Джон Віттінґдейл, голова Британсько-української всепартійної парламентської групи, заявив, що позиція Лондона з осудом російської агресії в Україні залишається незмінною і вказав на нещодавній виступ прем’єр-міністра Терези Мей, де вона назвала Росію загрозою для міжнародного порядку.