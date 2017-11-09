Павла Гриба утримуватимуть у російській тюрмі до початку наступного року – рішення суду

Краснодарський суд Росії 7 листопада відхилив клопотання захисту про переведення Павла Гриба під домашній арешт. Він залишив дійсним рішення суду першої інстанції про арешт 19-річного українця Павла Гриба, якого затримали і викрали з території Білорусі російські спецслужби. Згідно з цим рішенням суду, Павло Гриб має залишатися в попередньому ув’язненні до 4 січня 2018 року.

Захист Павла Гриба клопотав про зміну запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Перед початком судового засідання генконсульство України в Ростові-на-Дону заявило про готовність винайняти та оплатити помешкання для Павла Гриба.

На засіданні суду була присутня мати Павла Марія Гриб, якій відмовили у побаченні з сином. Павла Гриба до зали суду не привезли, він брав участь в засіданні через відеозв'язок з камери в Краснодарському СІЗО. Таким чином мати, яка перебувала у залі суду, змогла вперше побачити свого сина з часу його зникнення наприкінці серпня.

Це вже друга відмова матері у побаченні з сином. Продукти і речі, які вона привезла для сина, довелося передати через українських консулів, але передати вдалося не все. Біблію, яку передавала мама, не взяли, пояснивши, що «заборонено передавати друковані видання».

За повідомленням батька Павла, офіцера запасу української армії Ігоря Гриба, його син 24 серпня виїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною-росіянкою, з якою до того спілкувався тільки через соцмережі. Вже через кілька годин він втратив зв’язок з сином. Після чого Генеральна прокуратура України відкрила провадження через зникнення українця. Пізніше стало відомо, що юнак перебуває в СІЗО в Краснодарському краї Росії, йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.

Білоруські прикордонні служби не коментували цю ситуацію. І лише 7 вересня директор департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич повідомив, що 19-літній громадянин України Павло Гриб, який зник з Білорусі, перебуває в управлінні Федеральної служби безпеки Росії в Краснодарі.

11 вересня російському адвокату Андрію Сабініну вдалося зустрітися з Павлом Грибом. Українець повідомив, що був вивезений з Гомеля невідомими людьми і переданий іншим невідомим, і через кілька днів в Смоленській області був оформлений протокол затримання. Після цього він доставлений в Краснодар.

18 жовтня Жовтневий районний суд Краснодара Росії продовжив утримання під вартою Павла Гриба до 4 січня 2018 року.

Міністерство закордонних справ України вислало ноту протесту Росії проти «безпідставного утримання Павла Гриба під вартою в СІЗО Краснодара за сфабрикованим звинуваченням є черговим свідченням політичного характеру справи».

За даними МЗС, понад 30 громадян України перебувають у тюрмах і СІЗО Росії та Криму за сфабрикованими звинуваченнями.