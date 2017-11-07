МЗС після відхилення апеляції на арешт українця Гриба: права в Росії немає

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії звільнити українського громадянина Павла Гриба, якого утримують у СІЗО в російському Краснодарі.

«Права у Росії немає...Людське життя нічого не вартує. Вимагаємо від Росії звільнити незаконно затриманого українця Павла Гриба», – написала у Twitter речниця МЗС України Мар’яна Беца.

Так вона відреагувала на рішення російського суду, який 7 листопада відхилив апеляцію на продовження арешту українця до 4 січня і не задовольнив клопотання захисту про переведення Павла Гриба під домашній арешт.

Самого Гриба у зал суду не привозили, він брав участь у засіданні за допомогою відеозв’язку з камери в Краснодарському СІЗО.

24 серпня 19-річний Павло Гриб виїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною-росіянкою, з якою до того спілкувався тільки через соцмережі, після чого, за словами батька, зник. Генеральна прокуратура України відкрила провадження через зникнення українця. Пізніше стало відомо, що юнак перебуває в СІЗО в Краснодарському краї Росії, йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.

13 вересня російські ЗМІ написали, що українець, згідно з рішенням суду в Краснодарі, заарештований до 17 жовтня. Пізніше суд термін утримання під вартою продовжили до 4 січня 2018 року.

18 вересня батько Павла Гриба з посиланням на слова українського консула, який зустрічався з юнаком у СІЗО, сказав, що в того були висипи на тілі. Батько припустив, що причиною могло стати припинення вживання ліків, які хлопцеві через хворобу необхідні щоденно.

Адвокат Павла Гриба в Україні Євгенія Закревська повідомила, що Європейський суд з прав людини зажадав від Росії доступу українських лікарів до хлопця, щоб оцінити стан його здоров’я.

23 жовтня у МЗС України повідомили, що український консул відвідав Павла Гриба у СІЗО, і додали, що стан здоров’я Гриба не покращився.