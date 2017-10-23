МЗС: консул відвідав в російському СІЗО українця Павла Гриба

Український консул відвідав утримуваного в російськомуСІЗО громадянина України Павла Гриба, повідомив офіційний представник департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Василь Кирилич.

За його словами, зустріч тривала близько години.

«Адміністрація висунула вимогу, щоб зустріч відбувалася російською мовою, у присутності заступника начальника СІЗО, а також одного з охоронців, який здійснював відеодокументування зустрічі», – сказав представник МЗС.

Кирилич зазначив, що стан здоров’я Гриба не покращився, позитивного ефекту від призначених препаратів він не відчув, навпаки – від одного з них відчував слабкість.

18 жовтня суд у Краснодарі продовжив термін утримання під вартою громадянина України Павла Гриба до 4 січня 2018 року.

24 серпня 19-річний Павло Гриб виїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною-росіянкою, з якою до того спілкувався тільки через соцмережі, після чого, за словами батька, зник. Генеральна прокуратура України відкрила провадження через зникнення українця. Пізніше стало відомо, що юнак перебуває в СІЗО в Краснодарському краї Росії, йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.

13 вересня російські ЗМІ написали, що українець, згідно з рішенням суду в Краснодарі, заарештований до 17 жовтня. Адвокат хлопця сказав, що рішення було ухвалене заочно. 18 вересня батько Павла Гриба з посиланням на слова українського консула, який зустрічався з юнаком у СІЗО, сказав, що в того були висипи на тілі. Батько припустив, що причиною могло стати припинення вживання ліків, які хлопцеві через хворобу необхідні щоденно.

Адвокат Павла Гриба в Україні Євгенія Закревська повідомила, що Європейський суд з прав людини зажадав від Росії доступу українських лікарів до хлопця, щоб оцінити стан його здоров’я.