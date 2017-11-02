МЗС: білоруська сторона не відповіла на ноти України про затримання Гриба

Міністерство закордонних справ Білорусі не відповіло на ноти України про обставини затримання російськими силовиками 19-річного українця Павла Гриба в Гомелі, заявляють у Міністерстві закордонних справ України.

Після отримання від Ігоря Гриба інформації про зникнення на території Білорусі його сина Павла посольство України в Білорусі 28 серпня направило в МЗС Білорусі ноту з проханням надати інформацію про обставини зникнення українця. 20 вересня в МЗС Білорусі направили ноту з проханням прискорити надання інформації про обставини затримання Гриба.

«На сьогодні посольство України в Республіці Білорусь і МЗС України не отримали відповіді або офіційного роз’яснення щодо цього питання», – йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ України на запит агенції «Українські новини».

24 серпня 19-річний Павло Гриб виїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною-росіянкою, з якою до того спілкувався тільки через соцмережі, після чого, за словами батька, зник. Генеральна прокуратура України відкрила провадження через зникнення українця. Пізніше стало відомо, що юнак перебуває в СІЗО в Краснодарському краї Росії, йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.

13 вересня російські ЗМІ написали, що українець, згідно з рішенням суду в Краснодарі, заарештований до 17 жовтня. Пізніше суд термін утримання під вартою продовжили до 4 січня 2018 року.

18 вересня батько Павла Гриба з посиланням на слова українського консула, який зустрічався з юнаком у СІЗО, сказав, що в того були висипи на тілі. Батько припустив, що причиною могло стати припинення вживання ліків, які хлопцеві через хворобу необхідні щоденно.

Адвокат Павла Гриба в Україні Євгенія Закревська повідомила, що Європейський суд з прав людини зажадав від Росії доступу українських лікарів до хлопця, щоб оцінити стан його здоров’я.

23 жовтня у МЗС України повідомили, що український консул відвідав Павла Гриба у СІЗО, і додали, що стан здоров’я Гриба не покращився.