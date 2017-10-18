МЗС України протестує через продовження арешту Павла Гриба у Росії

МЗС України висловлює протест через продовження терміну утримання під вартою викраденого у Білорусі російськими спецслужбами українця Павла Гриба.

«Безпідставне тримання Павла Гриба під вартою у СІЗО Краснодара за сфабрикованим обвинуваченням є черговим свідченням політичного характеру справи», – мовиться у повідомленні українського зовнішньополітичного відомства.

МЗС України висловлює вимогу негайно звільнити Павла Гриба і закликає міжнародну спільноту і правозахисників «засудити жорстоке поводження російської сторони з незаконно затриманим українцем».

18 жовтня суд у Краснодарі продовжив термін утримання під вартою громадянина України Павла Гриба до 4 січня 2018 року.

24 серпня 19-річний Павло Гриб виїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною-росіянкою, з якою до того спілкувався тільки через соцмережі, після чого, за словами батька, зник. Генеральна прокуратура України відкрила провадження через зникнення українця. Пізніше стало відомо, що юнак перебуває в СІЗО в Краснодарському краї Росії, йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.

13 вересня російські ЗМІ написали, що українець, згідно з рішенням суду в Краснодарі, заарештований до 17 жовтня. Адвокат хлопця сказав, що рішення було ухвалене заочно. 18 вересня батько Павла Гриба з посиланням на слова українського консула, який зустрічався з юнаком у СІЗО, сказав, що в того були висипи на тілі. Батько припустив, що причиною могло стати припинення вживання ліків, які хлопцеві через хворобу необхідні щоденно.

Адвокат Павла Гриба в Україні Євгенія Закревська повідомила, що Європейський суд з прав людини зажадав від Росії доступу українських лікарів до хлопця, щоб оцінити стан його здоров’я.