МЗС України: консулу дозволили 23 жовтня відвідати ув’язненого в Росії Гриба

Український консул отримав дозвіл на відвідування 23 жовтня українця Павла Гриба, якого утримують у СІЗО в Росії, повідомляють у Міністерстві закордонних справ України.

«Я маю повідомити, що, за попередньою інформацією, Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону отримало дозвіл на відвідування Павла Гриба 23 жовтня», – сказав представник департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич 18 жовтня в Києві.

Він нагадав, що раніше український консул відвідав Гриба 18 вересня.

Раніше сьогодні батько Павла Гриба повідомив, що суд у російському Краснодарі продовжив до 4 січня 2018 року утримання його під вартою.

Із посиланням на слова російського адвоката Павла Гриба його батько повідомив про погіршення стану здоров’я сина.

У листі від адвоката, зачитаному Ігорем Грибом, вказано, що російські лікарі провели аналіз і медичне обстеження Павла Гриба, але результати експертизи засекречені. Українські лікарі не були допущені до затриманого.

Міністерство закордонних справ України раніше назвало недопуск Росією лікарів до утримуваного в СІЗО українця Павла Гриба свідомим заподіянням шкоди його здоров’ю.

Як мовиться у заяві відомства, Росія проігнорувала всі звернення української сторони щодо допуску спеціалістів Міністерства охорони здоров’я України до Павла Гриба.

11 жовтня стало відомо, що група із двох лікарів вирушила з Києва до Краснодара, щоб обстежити Павла Гриба на вимогу Європейського суду з прав людини. МЗС закликало російських силовиків допустити їх до хлопця в період з 12 до 15 жовтня. Проте лікарів так і не допустили.

24 серпня 19-річний Павло Гриб виїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною-росіянкою, з якою до того спілкувався тільки через соцмережі, після чого, за словами батька, зник. Генеральна прокуратура України відкрила провадження через зникнення українця. Пізніше стало відомо, що юнак перебуває в СІЗО в Краснодарському краї Росії, йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.

13 вересня російські ЗМІ написали, що українець, згідно з рішенням суду в Краснодарі, заарештований до 17 жовтня. Адвокат хлопця сказав, що рішення було ухвалене заочно. 18 вересня батько Павла Гриба з посиланням на слова українського консула, який зустрічався з юнаком у СІЗО, сказав, що в того були висипи на тілі. Батько припустив, що причиною могло стати припинення вживання ліків, які хлопцеві через хворобу необхідні щоденно.