Клімкін: МЗС закликає ЄС і країни «Групи семи» направити представників на суд щодо українця Гриба

Міністерство закордонних справ звернулося до Євросоюзу і країн «Групи семи» з проханням направити своїх представників на судове засідання щодо затриманого в Росії українця Павла Гриба. Про це повідомив глава МЗС Павло Клімкін.

«Терміново звернувся до країн ЄС і G7 направити представників на судове засідання у справі Павла Гриба завтра. Світ має бачити російське псевдоправосуддя в дії», – написав він у twitter.

Міністр також додав, що Павло Гриб потребує огляду українських лікарів.

24 серпня 19-річний Павло Гриб виїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною-росіянкою, з якою до того спілкувався тільки через соцмережі, після чого, за словами батька, зник. Генеральна прокуратура України відкрила провадження через зникнення українця. Пізніше стало відомо, що юнак перебуває в СІЗО в Краснодарському краї Росії, йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.

13 вересня російські ЗМІ написали, що українець, згідно з рішенням суду в Краснодарі, заарештований до 17 жовтня. Пізніше суд термін утримання під вартою продовжили до 4 січня 2018 року.

Завтра, 7 листопада, суд розглядатиме апеляцію на рішення про продовження арешту.

18 вересня батько Павла Гриба з посиланням на слова українського консула, який зустрічався з юнаком у СІЗО, сказав, що в того були висипи на тілі. Батько припустив, що причиною могло стати припинення вживання ліків, які хлопцеві через хворобу необхідні щоденно.

Адвокат Павла Гриба в Україні Євгенія Закревська повідомила, що Європейський суд з прав людини зажадав від Росії доступу українських лікарів до хлопця, щоб оцінити стан його здоров’я.

23 жовтня у МЗС України повідомили, що український консул відвідав Павла Гриба у СІЗО, і додали, що стан здоров’я Гриба не покращився.