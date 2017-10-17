Геращенко: мати Станіслава Клиха каже, що її син психічно і фізично виснажений

Мати утримуваного в Росії українця Станіслава Клиха заявляє, що її син виснажений психічно і фізично. Про це Тамара Клих розповіла після зустрічі з сином, написала на своїй сторінці в Facebook перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

«Тамара Іванівна Клих повернулася з побачення з сином, Станіславом Клихом, якого незаконно утримують в російській тюрмі. Плаче, що син погано себе почуває, виснажений психічно і фізично, дуже схуд… Просить докласти всіх зусиль для якнайшвидшого звільнення Станіслава», – написала вона.

У вересні прес-служба уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської повідомляла, що, за даними російського омбудсмена, Станіслав Клих перебуває на стаціонарному лікуванні в психіатричній лікарні в російському Магнітогорську. Російський уповноважений з прав людини також заявила, що загальний стан Клиха поліпшується і найближчим часом його планують виписати.

Громадянин України Станіслав Клих був затриманий на території Росії 2014 року за звинуваченням в участі в бойових діях проти федеральних сил під час першої чеченської війни взимку 1994–1995 років, а також у вбивстві російських солдатів. Сам Клих провину заперечує, а його родина і друзі наполягають, що засуджений ніколи не був в Чечні. Також по цій справі проходить ще один українець – Микола Карпюк.

26 травня 2016 року суд у російській республіці Чечні засудив Карпюка до 22,5 років, Клиха – до 20 років позбавлення волі; у жовтні 2016 року Верховний суд Росії відхилив апеляцію Клиха і Карпюка на вирок.

Карпюк і Клих заперечують свою провину і заявляють, що ніколи не були в Чечні, були захоплені російськими силовиками незаконно, а свідчення і признання були отримані російським слідством під тортурами. Про проблеми зі здоров’ям, зокрема – із психічним станом Станіслава Клиха адвокати і правозахисники повідомляли ще під час судових засідань у його справі, пов’язуючи це із катуваннями, які пережив чоловік.

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Клиха і Карпюка політв’язнями. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що засуджені в Росії Карпюк і Клих стали жертвами «пародії на правосуддя».