Адвокат: інформація про те, що Клих впадав в кому, стосується вересня, даних про нинішній стан немає

Інформація про те, що ув’язнений в Росії українець Станіслав Клих впадав в кому, стосується вересня, даних про його нинішній стан немає, заявляє його адвокат Ілля Новіков.

«Щодо Станіслава Клиха – новини про те, що він впадав в кому, стосуються вересня. Достовірних відомостей про його нинішній стан у нас немає, але воно в жодному разі не може бути хорошим, Стас тяжко хворий. Спасибі всім, хто турбується. Краще зараз, ніж ніколи», – написав він у своєму twitter.

Напередодні в ефірі проекту Радіо Свобода – Радіо Крим.Реалії –кримчанка, громадянська активістка Ольга Афанасьєва з посиланням на маму Станіслава Клиха повідомила, що стан здоров’я ув’язненого Клиха різко погіршився, він перебував у комі шість днів.

«Я розмовляла з його мамою, вона їздила до нього недавно, і він дійсно перебуває в дуже важкому стані. Його забирали до психіатричної клініки, так напхали ліками, що він 6 днів провів в комі, у нього пролежні», – сказала Афанасьєва.

У вересні прес-служба уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської повідомляла, що, за даними російського омбудсмена, Станіслав Клих перебуває на стаціонарному лікуванні в психіатричній лікарні в російському Магнітогорську. Російський уповноважений із прав людини, у свою чергу, заявила, що загальний стан Клиха поліпшується й найближчим часом його планують виписати.

Громадянина України Станіслава Клиха затримали на території Росії 2014 року за звинуваченням в участі в бойових діях проти федеральних сил під час першої чеченської війни взимку 1994–1995 років, а також у вбивстві російських солдатів. Сам Клих провину заперечує, а його родина і друзі наполягають, що засуджений ніколи не був у Чечні. Також у цій справі проходить ще один українець – Микола Карпюк.

26 травня 2016 року суд у російській республіці Чечні засудив Карпюка до 22,5 років, Клиха – до 20 років позбавлення волі; у жовтні 2016 року Верховний суд Росії відхилив апеляцію Клиха й Карпюка на вирок.

Карпюк і Клих заперечують свою провину і заявляють, що ніколи не були в Чечні, були захоплені російськими силовиками незаконно, а свідчення і зізнання російське слідство отримало під тортурами. Про проблеми зі здоров’ям, зокрема – із психічним станом Станіслава Клиха адвокати та правозахисники повідомляли ще під час судових засідань у його справі, пов’язуючи це із катуваннями, які пережив чоловік.

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Клиха й Карпюка політв’язнями. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що засуджені в Росії Карпюк і Клих стали жертвами «пародії на правосуддя».