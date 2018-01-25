Росіянина Агеєва засудили до 10 років ув’язнення – адвокат

Російського військовослужбовця Віктора Агеєва 25 січня суд на Луганщині визнав винним у тероризмі і засудив до 10 років позбавлення волі. Про рішення суду повідомив на сторінці у Facebook адвокат Віктор Чевгуз.

«Сьогодні (25 січня – ред.) росіянин Віктор Агєєв Новоайдарським районним судом Луганської області засуджений до 10 років позбавлення волі Вчора у кримінальній справі росіянина Віктора Агєєва закінчилося судове слідство і відбулися судові дебати», – повідомив Чевгуз.

За його словами, Агеєва звинуватили у бойових діях на боці угруповання «ЛНР», а також у незаконному зберіганні і носінні вогнепальної зброї та боєприпасів.

Чевгуз повідомив, що 10 років позбавлення волі (хоч прокурор просив про 12 років з конфіскацією майна – ред.) є «надмірно суворим» покаранням.

«Ми оскаржимо цей вирок і з питань кваліфікації, і з міри покарання», – додав адвокат.

Російський єфрейтор Віктор Агеєв був узятий в полон українськими військовими в Луганській області 24 червня 2017 року разом зі ще трьома бойовиками. Він підтвердив, що був відправлений в Донбас незабаром після підписання контракту про службу в російській армії, а як тільки він перетнув український кордон, то майже відразу підписав контракт із угрупованням «ЛНР». У Міністерстві оборони Росії стверджують, що Агеєв не є контрактником, а лише пройшов строкову службу і був демобілізований в травні 2016 року. Влада України звинувачує Агеєва в тероризмі.