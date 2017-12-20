Росія відмовила Києву в передачі Клиха, Карпюка й Чирнія – Мін’юст України

Росія відмовила Києву в передачі ув’язнених українців Станіслава Клиха, Миколи Карпюка й Олексія Чирнія, повідомив у Facebook заступник міністра юстиції України Сергій Петухов.

«Росія відмовила у передачі в Україну Клиха, Карпюка та Чирнія без зазначення причини та відповідного рішення суду. До цього вже була відмова у передачі Олега Сенцова та Валентина Вигівського. Це є порушенням умов Конвенції про передачу засуджених осіб 1983 року, і ми письмово звернулися до Росії з вимогою добросовісно виконувати свої міжнародні зобов'язання», – написав Петухов.

Громадянин України Станіслав Клих був затриманий на території Росії 2014 року за звинуваченням в участі в бойових діях проти федеральних сил під час першої чеченської війни взимку 1994–1995 років, а також у вбивстві російських солдатів. Сам Клих провину заперечує, а його родина і друзі наполягають, що засуджений ніколи не був в Чечні. Також по цій справі проходить ще один українець – Микола Карпюк.

26 травня 2016 року суд у російській республіці Чечні засудив Карпюка до 22,5 років, Клиха – до 20 років позбавлення волі; у жовтні 2016 року Верховний суд Росії відхилив апеляцію Клиха і Карпюка на вирок.

Карпюк і Клих заперечують свою провину і заявляють, що ніколи не були в Чечні, були захоплені російськими силовиками незаконно, а свідчення і признання були отримані російським слідством під тортурами.

Кримчанина Олексія Чирнія затримали навесні 2014-го року російські силовики і судили за обвинуваченнями в організації терактів на півострові разом із українським кінорежисером Олегом Сенцовим, фотографом Геннадієм Афанасьєвим та активістом Олександром Кольченком. Чирній уклав угоду зі слідством і дав свідчення у цій справі, його засудили до семи років позбавлення волі.