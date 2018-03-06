Мати засудженого в Україні росіянина Агеєва просить допомоги у Путіна і Трампа

Мати росіянина Віктора Агеєва, якого в Україні засудили до 10 років в’язниці, звернулася до президентів Росії і США, а також лідерів «нормандського формату» з проханням прискорити обмін полоненими між Україною і Росією. Її звернення 6 березня опублікувала російська «Нова газета».

Світлана Агеєва просить лідерів «нормандської четвірки» і президента США знайти спосіб, щоб її син вийшов на свободу.

«Готується другий раунд обміну. Нехай всі повернуться додому. Матері українців чекають своїх синів: Олега Сенцова, Стаса Клиха, Павла Гриба, як і я чекаю», – сказала вона в англомовному зверненні.

Володимиру Путіну Світлана Агеєва записала звернення російською мовою.

26 січня громадянина Росії Віктора Агеєва засудили в Україні до 10 років позбавлення волі за статтею про «участь у терористичній організації», звинувативши в участі в бойових діях на боці бойовиків угруповання «ЛНР».

Російський єфрейтор Віктор Агеєв був узятий в полон українськими військовими в Луганській області 24 червня 2017 року разом зі ще трьома бойовиками. Він підтвердив, що був відправлений в Донбас незабаром після підписання контракту про службу в російській армії, а як тільки він перетнув український кордон, то майже відразу підписав контракт із угрупованням «ЛНР». У Міністерстві оборони Росії стверджують, що Агеєв не є контрактником, а лише пройшов строкову службу і був демобілізований в травні 2016 року.