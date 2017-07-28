Матері Клиха та Агеєва просять Путіна й Порошенка звільнити їхніх дітей

Матері українця Станіслава Клиха і росіянина Віктора Агєєва звернулися до президентів Путіна і Порошенко з проханням помилувати і звільнити їх синів. Відеозвернення Тамари Клих і Світлани Агеєвої, зустріч яких відбулася в Києві, опублікувала увечері 27 липня російська «Новая газета».

Матері Агєєва і Клиха також закликали президентів Росії і України припинити війну.

Російський єфрейтор Віктор Агєєв був узятий в полон українськими військовими в Луганській області 24 червня. Він підтвердив, що був відправлений в Донбас незабаром після підписання контракту про службу в російській армії, а як тільки він перетнув український кордон, то майже відразу підписав контракт із угрупованням «ЛНР». У міністерстві оборони Росії стверджують, що Агєєв не є контрактником, а лише пройшов строкову службу і був демобілізований в травні 2016 року. Влада України звинувачує Агєєва в тероризмі.

Громадянин України Станіслав Клих був затриманий на території Росії 2014 року за звинуваченням в участі в бойових діях проти федеральних сил під час першої чеченської війни взимку 1994–1995 років, а також у вбивстві російських солдатів. У травні 2016 року його засудили до 20 років позбавлення волі. Сам Клих провину заперечує, а його родина та друзі наполягають, що засуджений ніколи не був в Чечні. Правозахисний центр «Меморіал» визнав Станіслава Клиха політв’язнем.