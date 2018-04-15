Клих: до ув’язнення в Росії я був лояльним до цієї країни

Український в’язень у Росії Станіслав Клих заявив, що до 2014 року лояльно ставився до Росії. Про це він написав у листі російському журналістові Павлу Канигіну, який у виданні «Новая газета» висвітлює тему українських в’язнів у російських тюрмах.

«У 2004-2014 роках, тобто до арешту в місті Орел, я був членом Партії регіонів... і розвивав структури ПР у Києві, зокрема, в Дніпровському і Оболонському районах, займався організацією роботи партійних штабів та виборчих комісій. Тому прошу не вважати мене в зв’язку з цим політв’язнем – у момент в'їзду в РФ я досить лояльно (аполітично) ставився до керівництва Російської Федерації і російської політичної системи, чого не скажеш про мої нинішні уявлення», – вказав Клих.

Він також повідомив, що вимагає переведення до іншої установи російської Федеральної служби з виконання покарань з Верхньоуральської колонії. «З цією метою відмовляюся від сніданку і обіду, – написав Клих. – Тутешню їжу, на відміну від тієї, що була в грозненському СІЗО, їсти неможливо – вона огидна».

«Хочеться заснути й не прокинутися, смерть стає бажаною», – відзначив українець.

Місяць тому, 14 березня, адвокат Ілля Новіков припустив, що його підзахисного, ув’язненого в Росії українця Станіслава Клиха, можуть обміняти на засудженого в Україні росіянина Віктора Агеєва.

Громадянина України Станіслава Клиха затримали на території Росії 2014 року за звинуваченням в участі в бойових діях проти федеральних сил під час першої чеченської війни взимку 1994-1995 років, а також у вбивстві російських солдатів. Також по цій справі проходить ще один українець – Микола Карпюк.

Сам Клих провину заперечує, а його родина і друзі наполягають, що засуджений ніколи не був у Чечні. 26 травня 2016 року суд у російській республіці Чечні засудив Клиха до 20 років позбавлення волі; у жовтні 2016 року Верховний суд Росії відхилив апеляцію його захисту на вирок.

Клих вказує, що був захоплений російськими силовиками незаконно, а свідчення і зізнання російське слідство отримало під тортурами. Про проблеми зі здоров’ям, зокрема з психічним станом Станіслава Клиха неодноразово повідомляли адвокати й правозахисники.

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Клиха політв’язнем. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що він став жертвою «пародії на правосуддя».