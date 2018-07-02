Україна озвучила список росіян, на яких готова обміняти своїх громадян 

Імена та прізвища 23 засуджених або заарештованих в Україні російських громадян були опубліковані сьогодні, 2 липня, Іриною Геращенко, представником України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

"Я хочу озвучити прізвища тих громадян РФ, я маю на це відповідний дозвіл компетентних структур, кого ми готові передати Росії для звільнення українців Сенцова, Кольченка, Сущенка, Гриба, Балуха, Панова, наших хлопців, яких утримують на окупованому Донбасі. Для всіх них", - повідомила вона

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Виступаючи у Верховній Раді, перший віце-спікер заявила, що Україна готова обміняти таких росіян:

"Це ті громадяни РФ, які вже засуджені за підготовку терактів в Одесі, Харкові, Києві, Херсоні, Тернополі, або за участь у воєнних діях на Донбасі, або стосовно них тривають судові процеси. Звертаюся із закликом до Російської Федерації - заберіть ваших, віддайте українців", - сказала Геращенко.

В той же час координатор Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова вважає, що в списку немає ще кількох осіб, які теоретично могли б туди внести.

Про те, що українська влада готова провести обмін 23 засуджених росіян на українських громадян, засуджених у Росії, Ірина Геращенко повідомила 4 червня. За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі Росія із політичних мотивів тримає у неволі 64 українців.