Вирок росіянину Агеєву набув чинності, адвокат розраховує на його обмін

Вирок у 10 років в’язниці для росіянина Віктора Агеєва набув чинності після того, як Апеляційний суд Луганської області на засіданні 5 квітня залишив його чинним, повідомив Радіо Свобода адвокат Агеєва Віктор Чевгуз.

За його словами, захист планує подавати касаційну скаргу і розраховує на обмін Агеєва на українців, яких утримують у російських тюрмах.

«Я з ним (Агеєвим – ред.) погодив, будемо подавати касаційну скаргу. По закону передбачено три місяці, але ми не будемо (тягнути – ред.) через процес обміну. Ірина Геращенко говорила, що 23 росіян включені в список на обмін на українців, які незаконно перебувають у російських тюрмах. Тому я буду намагатися якнайшвидше (подати скаргу – ред.), щоб довести до кінця юридичну сторону захисту Агеєва. Він включений у список», – сказав адвокат.

Чевгуз додав, що оскільки вирок вступив у силу, Агеєва можуть «теоретично сьогодні-завтра» відправити в колонію для відбування покарання. «Але я сподіваюся на те, що обмін пройде», – додав адвокат.

26 січня громадянина Росії Віктора Агеєва засудили в Україні до 10 років позбавлення волі за статтею про «участь у терористичній організації», звинувативши в участі в бойових діях на боці бойовиків угруповання «ЛНР».

Російський єфрейтор Віктор Агеєв був узятий у полон українськими військовими в Луганській області 24 червня 2017 року разом зі ще трьома бойовиками. Він підтвердив, що був відправлений в Донбас незабаром після підписання контракту про службу в російській армії, а як тільки він перетнув український кордон, то майже відразу підписав контракт із угрупованням «ЛНР». У Міністерстві оборони Росії стверджують, що Агеєв не є контрактником, а лише пройшов строкову службу і був демобілізований у травні 2016 року.

4 квітня перший заступник голови Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що представники України з мирного врегулювання ситуації на Донбасі на засіданні в Мінську повідомили про готовність передати Росії 23 її громадян в обмін на українських політв’язнів, які перебувають у російських в’язницях.

За її словами, українська сторона тепер чекає відповіді російської сторони на ці ініціативи.

За даними правозахисників, на сьогодні близько 60 громадян України позбавлені волі за політичними мотивами на території Росії і окупованого нею Криму. Міністерство закордонних справ України направило вже близько 300 нот до Росії з вимогою звільнити утримуваних там українців.

Станом на кінець січня в СБУ повідомляли, що в заручниках на непідконтрольних уряду територіях Донбасу перебувають 108 людей.