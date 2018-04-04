Київ готовий передати Москві 23 росіян в обмін на українських політв’язнів і чекає на реакцію Росії

Представники України з мирного врегулювання ситуації на Донбасі на засіданні в Мінську повідомили про готовність передати Росії 23 її громадян в обмін на українських політв’язнів, які перебувають у російських в’язницях, заявляє перший заступник голови Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

«Під час засідання гуманітарної групи і на ТКГ в Мінську українська сторона висловила позицію про готовність передати Росії 23 росіян, що перебувають в українських тюрмах за злочини проти суверенітету і територіальної цілісності України, за злочини, пов’язані з війною, в обмін на українських політв’язнів, що утримуються в тюрмах РФ. Тепер ми очікуємо реакції і відповіді російської сторони на ці ініціативи», – написала вона у Facebook за підсумками засідання 4 квітня.

За словами Геращенко, ключовими на засіданні в Мінську були питання безпеки, порушення бойовиками Великоднього перемир’я і новий етап звільнення заручників.

«Звичайно, ми піднімали питання і звільнення бранців, що в тюрмах РФ, і з окупованих територій. Тут ми готові до найширшого здорового компромісу, за виключенням неприйнятних позицій, як то звільнення «беркутівців» і тд», – додала представниця України.

Крім того, за її словами, піднімали питання мосту в Станиці Луганській. Українська сторона виступає за якнайшвидшу реконструкцію мосту за підтримки Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Йшлося також про зниклих безвісти, створення механізму за участі МКЧХ і Росії для активізації пошуку людей. «На жаль, інша сторона – Росія і її сателіти – займають у цьому питанні деструктивну позицію і не погоджуються на участь російських експертів і представників в такому механізмі, мовляв «нас там нет, РФ не при чем, это внутренний конфликт», і тд. Мені прикро, що російська сторона поки що демонструє повне небажання займатися і своїми зниклими громадянами, тому працюємо далі, щоб просунутися в цьому питанні», – написала Геращенко.

Також сторона торкнулися проблеми катувань, сексуальних злочинів у полоні. «Ми категорично засуджуємо всі незаконні методи впливу на утриманих, й наполягаємо на доступі МКЧХ до тюрем на окупованих територіях», – додала вона.

Наступна зустріч в Мінську, за словами Ірини Геращенко, відбудеться за два тижні.

Про те, що 4 квітня в Мінську українська сторона озвучить пропозицію передати 20 росіян для того, щоб звільнити ув’язнених у Росії українців Олега Сенцова, Олександра Кольченка й інших «в’язнів Кремля», Геращенко заявляла 2 квітня.

За даними правозахисників, на сьогодні близько 60 громадян України позбавлені волі за політичними мотивами на території Росії і окупованого нею Криму. Міністерство закордонних справ України направило вже близько 300 нот до Росії з вимогою звільнити утримуваних там українців.

Станом на кінець січня в СБУ повідомляли, що в заручниках на непідконтрольних уряду територіях Донбасу перебувають 108 людей.