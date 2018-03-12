Захист «кримських дезертирів» Баранова і Одинцова оскаржить вирок – адвокат

Захист колишніх українських військовослужбовців Максима Одинцова і Олександра Баранова, засуджених за державну зраду і дезертирство з української армії в анексованому Росією Криму, має намір оскаржити винесений вирок, повідомив «Крим.Реалії» адвокат засуджених Валентин Рибін.

«Хлопці погодилися на вироки, їх повинні були обміняти але після закінчення місяця. Принаймні, про це заявляла українська сторона. Але ніяких обмінів не відбувається. Ми не можемо собі дозволити відбувати у в’язниці такі тривалі терміни, тому будемо оскаржувати вирок», – заявив Рибін.

Дарницький райсуд Києва 6 лютого виніс вирок Максиму Одинцову і призначив покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 14 років. Подільський районний суд Києва через два дні засудив до 13 років позбавлення волі Олександра Баранова. В ході судового засідання Баранов і Одинцов свою провину в інкримінованих злочинах не визнали.

Олександра Баранова та його товариша по службі Максима Одинцова затримали 20 листопада 2016 року на адміністративному кордоні з Кримом в «буферній зоні» поруч з пропускним пунктом «Чонгар». СБУ стверджує, що обидва кримчани в 2014 році перейшли з української армії в російську, чим порушили дві статті Кримінального кодексу України – про держзраду і дезертирство.

Російська влада розцінює затримання Баранова і Одинцова як «викрадення своїх військовослужбовців». Слідчий комітет Росії відкрив у зв’язку з цим кримінальну справу.

Процес у «справі кримських дезертирів» розпочався в Києві 7 лютого 2017 року. Справа Максима Одинцова слухається в Дарницькому райсуді Києва, а справа Баранова – в Подільському райсуді.