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02 Липень 2018, Київ 08:45
Новини | Суспільство

Українець із Севастополя Андрій Говоров встановив світовий рекорд у плаванні

Український плавець Андрій Говоров

Український плавець Андрій Говоров на змаганнях Sette Colli Trophy в Римі встановив 1 липня новий світовий рекорд на дистанції 50 метрів батерфляєм, повідомляє сайт Федерації плавання Італії.

У фіналі змагань Говоров показав час 22,27 секунди. Це на 16 сотих секунди краще за попередній світовий рекорд, який з 2009 року належав іспанцю Рафаелю Муньйосу.

У 2016 році Москва пропонувала кримчанину Андрію Говорову виступати за збірну Росії після того, як він переміг на Всесвітній Універсіаді в Казані. Як розповів журналістам президент Федерації футболу України Андрій Павелко, який дружить із Говоровим, росіяни тоді пропонували уродженцю окупованого нині Севастополя 1 мільйон доларів.

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