«Мade in» угруповання «ДНР» і Крим. Скільки коштують сувенірні Путін і Захарченко

Сувенірний Путін та інша пляжна мода. Що купують на згадку про поїздку в Донецьк? А що везуть додому після відпочинку в Криму? І як політика впливає на сувеніри «made in» угруповання «ДНР» і узбережжя анексованого півострова? Асортимент туристичних крамниць вивчали журналісти проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

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Із окупованого Донецька на пам’ять. У сувенірних крамницях і на туристичних алеях – усе в стилі угруповання «ДНР». Що ж традиційно везуть із Донецька приїжджі?

«Донбас Арену» або парк Щербакова, або бульвар Пушкіна», – розповідає місцева жителька про символи Донецька.

Якщо комусь достатньо магнітів на холодильник з видами міста, для інших – ціла галерея облич бойовиків.

Увічнений на кухлі – підірваний у ліфті бойовик угруповання «ДНР» «Моторола». Є і значок бригади «П’ятнашка» – теж убитого бойовика «Мамая». Також – і нинішній «ДНРівський» ватажок Захарченко. У продажу і саморобні брошки з георгіївських стрічок.

«Щось із символікою, напевно. Мабуть, прапор», – розмірковує, що придбати на пам’ять про Донецьк, чоловік.

Визначитися з вибором допомагають продавці сувенірів: «Від 20 (близько 8 гривень – ред.) до 500 рублів (близько 210 гривень – ред.)», – оголошує ціни на сувеніри торговець.

Продавці окупованого міста запевняють: географія їхніх клієнтів – найрізноманітніша.

«Іноземні туристи купують із задоволенням. До Росії багато хто везе. З України навіть багато хто намагається брати сувеніри, хоч це і небезпечно, але провозять. Прапори часто беруть. Багато ось в Ізраїль поїхали, я знаю. В Італію прапори поїхали, на північ – до Швейцарії», – додає торгівець.

У трійці найпопулярніших донецьких сувенірів, крім прапорів – магніти та кухлі.

«З Путіним, з «Моторолою», з «Гіві». Тим більше є комбінування «Путін-Захарченко». Коштує 200 рублів (близько 84 гривні – ред.)», – із посмішкою показує товар продавець.

В окупованому місті продають і символіку Чемпіонату світу з футболу. Нині це модно і актуально.

Торгують картинами на пам’ять також місцеві художники.

«ОБСЄ купили п’ять картин. Із Росії купують найбільше. В Україну нещодавно взяли одразу вісім робіт у Тернопіль. У Нідерланди також відправила три картини. Щоправда, вони на митниці чомусь застрягли. Але, напевно, віддадуть», – розповідає художниця.

Через кордони і блокпости їдуть на Донбас і сувеніри, що нагадують про Крим. Чай у Донецьку можна пити, наприклад, із кухля з написом – «Ввічливість» міста бере».

«Ввічливі люди», або як їх ще називали «зелені чоловічки», – це російські солдати, які захопили в лютому 2014 року ключові об’єкти Криму.

Цей образ швидко став візитною карткою російської сувенірної індустрії. На кримському узбережжі такий товар розлітається, як гарячі пиріжки.

Кримський міст – головний сувенір цього року. Його зображують скрізь: навіть на кухонних предметах.

– В яку ціну з Кримським мостом чашка?

– 200 рублів (близько 84 гривні – ред.), – каже продавець.

Є міст і на одязі. «Жіночі красиві футболки є з Кримським мостом. Тут поїзд, а там ці «вантажівки Путіна» їдуть», – рекламує товар продавець. Путін – вже не перший рік на багатьох кримських сувенірах. Обличчя президента сусідньої держави на всьому, що завгодно – не дає забути про анексію Криму і окупацію Донбасу – і в Донецьку. Футболки коштують там від 170 гривень.

Для курців – запальнички з главою Російської Федерації. Донецький Путін на магніті, як і кримський, теж вартістю 13 гривень.

Вершина сувенірної кримської моди літа-2018 – рушники, які навіть на пляжі не дадуть забути про номер регіону в складі Росії, присвоєний Криму. Також не забути про це і на кухні.

«Полотенечко, прихваточка і рукавичка. Це кримський наш регіон 82», – показує продавчиня.

І куди ж на море без тільняшки. А одягнути дітей пропонують у футболку із обличчям Путіна. Дорослих без трендового образу теж не залишили.

«Маде ін Узбекистан». Там чиста бавовна», – хвалить футболку продавець.

З окупованого Донбасу в анексований Крим і навпаки. Зі собою везуть те, що штампує місцева ідеологія. Адже сучасні сувеніри – тепер теж частина пропаганди.

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