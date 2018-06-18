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18 Червень 2018, Київ 14:36
Суспільство

Літня відпустка під наглядом бойовиків: плани і мрії жителів Донецька

Ілюстративне фото

Як провести літні вихідні або відпустку, якщо немає можливості поїхати за межі міста? У жителів Донецька є свої способи для такого відпочинку. Їм не звикати проводити вільний час під наглядом бойовиків і в умовах комендантської години. Куди ходять місцеві і скільки коштує відпочинок? Про літні розваги в окупації – у репортажі журналістів проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Набережна річки Кальміус ніколи не пустує. Попри те, що тут розрісся очерет і офіційно купатися заборонено. Це не зупиняє тих донеччан, у кого немає грошей поїхати до моря.

Набережна річки Кальміус
Набережна річки Кальміус

Інші – давно не заходять в місцеві водойми. «Перед «Євро-2012» це, звичайно, все чистили, облагороджували. Зараз я дуже сумніваюся, що тут щось роблять», – каже місцева жителька.

Хто не доїхав до Кальміусу – проводять час в міських парках і скверах.
«Туди далеко, а тут нам добре», – пояснюють літні жінки.

Центральний парк Щербакова – головне місце відпочинку окупованого міста. Тутешні атракціони – ще одна улюблена літня розвага: «Найпопулярніший атракціон – веселі гірки», – каже продавець квитків.

Атракціони – досить популярна розвага серед донеччан
Атракціони – досить популярна розвага серед донеччан

Щоправда, щоб один раз прокататися, батькам доведеться витратити: 18 гривень за дорослий квиток і 9 гривень для дітей до 12 років. Донеччани кажуть, готові віддати ці кошти, бо відпочивають тут не так часто:

«Чесно, рідко виїжджаємо. Але для дитини іноді можна», – каже жінка.

Жінка каже, що відпочивати тут доводиться не так часто, тому готова витрачати гроші
Жінка каже, що відпочивати тут доводиться не так часто, тому готова витрачати гроші

«На 1000 рублів (450 гривень – ред.) можна відпочити з сім’єю спокійно», – зазначає один із відпочивальників.

Відпочинок в умовах комендантської години

Чимало донеччан можна зустріти на літніх майданчиках кафе: смачно поїсти і випити. Головне, кажуть, погода дозволяє насолоджуватися відпочинком: «Замовляли піцу, безалкогольний «Мохіто» і морс. Нормально, смачно. Приємна атмосфера. Погода – найголовніше», – задоволений чоловік.

Чоловік каже, що йому подобається ресторанний відпочинок
Чоловік каже, що йому подобається ресторанний відпочинок

Щоправда, особливо розгулятися в кафе не вийде – комендантську годину з 23:00 бойовики не скасовували. Донеччанам доводиться пристосовуватися, або ставитися до цього з іронією: «Люди почали підвищувати народжуваність населення завдяки комендантській годині», – із посмішкою каже чоловік.

На телебаченні, підконтрольному бойовикам, глядачам окупованої частини Донбасу встигли показати, як треба проводити літню пору. На екранах – сюжети про масове відправлення дітей у літні табори.

Ті діти, які не виїхали, брали участь в пісенному флешмобі на спорожнілому залізничному вокзалі Луганська, звідки давно не ходять поїзди.

Літній гастрольний сезон в окупації відкрили і російські артисти. Цього разу донеччанам і луганчанам привезли бой-бенд кінця 1990-початку 2000 років – «Прем’єр-міністр». А російська співачка Юлія Началова виступила з піснями з дитячого кіно «Про червону шапочку», які вона співає з початку своєї кар’єри – з 5 років. Родзинкою програми стала колишня учасниця дуету «Тату» – Лєна Катіна.

Російські артисти виїхали і з екранів місцевого телебачення людей розважали, наприклад, естафетою, яка нібито підтримує сімейні цінності: «Чоловік повинен набрати якомога більше куль в штани. Такі ось червоного кольору і кожен шар – це одне очко», – мовиться в сюжеті.

Про який відпочинок мріють донеччани?

У мріях про ідеальний літній відпочинок, деякі донеччани хотіли б виїхати подалі від окупованого міста.

«Хотілося б поїхати в тур по Європі. Або побувати в якому-небудь Лос-Анджелесі. Провести там цілу ніч. Там місто живе цілу добу. Приблизно так само, як і у нас. Тільки у нас комендантська година і це зупиняє», – розповів хлопець.

Хлопець зазначає, що мріє подорожувати
Хлопець зазначає, що мріє подорожувати

«Я б в Америку з’їздив. Кудись в Мексику або в Техас», – додає інших житель Донецька.

Є й ті, кому до душі російські морські пейзажі – Анапа та Сочі.

Або анексований Крим: «А мені хочеться на ось цей міст, який збудували, подивитися в тих краях – на Керченський міст», – зазначила дівчина.

А у деяких донеччан межа мрій зовсім «під боком: «У Сєдово, звичайно ж», – відповів чоловік.

Відстань від Донецька до курортного селища Сєдове
Відстань від Донецька до курортного селища Сєдове

Селище Сєдово на березі Азовського моря ось уже четвертий рік – головний курорт окупованого Донбасу. Але саме тут свою військову базу розташували бойовики угруповання «ДНР». На в’їзді поставили блокпост, щоб дістатися на узбережжя треба отримати пропуск, як наслідок відпочивальники стоять у величезних чергах.

«Ми тільки виїхали з блокпоста з Сєдово. І ось це така черга. Прикинь?! Так це в дві колони! Жах! Хто сюди попре тепер в це Сєдово, а?» – відеозаписи черг відпочивальники викладають в мережу.

Загалом, місць відпочинку в окупованому Донецьку вистачає, кажуть місцеві жителі: «Ну, є водойми, є басейни платні. В принципі, є де скупатися. Уже звикли», – відповів місцевий житель.

Але якщо хтось із донеччан, як каже, «звик» до життя, роботи та відпочинку в ізоляції, то інші не втрачають надію на зміни: «Є мрія поїхати подорожувати. Навколо світу взагалі», – каже житель окупованого Донецька.

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