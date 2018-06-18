Літня відпустка під наглядом бойовиків: плани і мрії жителів Донецька

Як провести літні вихідні або відпустку, якщо немає можливості поїхати за межі міста? У жителів Донецька є свої способи для такого відпочинку. Їм не звикати проводити вільний час під наглядом бойовиків і в умовах комендантської години. Куди ходять місцеві і скільки коштує відпочинок? Про літні розваги в окупації – у репортажі журналістів проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Набережна річки Кальміус ніколи не пустує. Попри те, що тут розрісся очерет і офіційно купатися заборонено. Це не зупиняє тих донеччан, у кого немає грошей поїхати до моря.

Інші – давно не заходять в місцеві водойми. «Перед «Євро-2012» це, звичайно, все чистили, облагороджували. Зараз я дуже сумніваюся, що тут щось роблять», – каже місцева жителька.

Хто не доїхав до Кальміусу – проводять час в міських парках і скверах.

«Туди далеко, а тут нам добре», – пояснюють літні жінки.

Центральний парк Щербакова – головне місце відпочинку окупованого міста. Тутешні атракціони – ще одна улюблена літня розвага: «Найпопулярніший атракціон – веселі гірки», – каже продавець квитків.

Щоправда, щоб один раз прокататися, батькам доведеться витратити: 18 гривень за дорослий квиток і 9 гривень для дітей до 12 років. Донеччани кажуть, готові віддати ці кошти, бо відпочивають тут не так часто:

«Чесно, рідко виїжджаємо. Але для дитини іноді можна», – каже жінка.

«На 1000 рублів (450 гривень – ред.) можна відпочити з сім’єю спокійно», – зазначає один із відпочивальників.

Відпочинок в умовах комендантської години

Чимало донеччан можна зустріти на літніх майданчиках кафе: смачно поїсти і випити. Головне, кажуть, погода дозволяє насолоджуватися відпочинком: «Замовляли піцу, безалкогольний «Мохіто» і морс. Нормально, смачно. Приємна атмосфера. Погода – найголовніше», – задоволений чоловік.

Щоправда, особливо розгулятися в кафе не вийде – комендантську годину з 23:00 бойовики не скасовували. Донеччанам доводиться пристосовуватися, або ставитися до цього з іронією: «Люди почали підвищувати народжуваність населення завдяки комендантській годині», – із посмішкою каже чоловік.

На телебаченні, підконтрольному бойовикам, глядачам окупованої частини Донбасу встигли показати, як треба проводити літню пору. На екранах – сюжети про масове відправлення дітей у літні табори.

Ті діти, які не виїхали, брали участь в пісенному флешмобі на спорожнілому залізничному вокзалі Луганська, звідки давно не ходять поїзди.

Літній гастрольний сезон в окупації відкрили і російські артисти. Цього разу донеччанам і луганчанам привезли бой-бенд кінця 1990-початку 2000 років – «Прем’єр-міністр». А російська співачка Юлія Началова виступила з піснями з дитячого кіно «Про червону шапочку», які вона співає з початку своєї кар’єри – з 5 років. Родзинкою програми стала колишня учасниця дуету «Тату» – Лєна Катіна.

Російські артисти виїхали і з екранів місцевого телебачення людей розважали, наприклад, естафетою, яка нібито підтримує сімейні цінності: «Чоловік повинен набрати якомога більше куль в штани. Такі ось червоного кольору і кожен шар – це одне очко», – мовиться в сюжеті.



Про який відпочинок мріють донеччани?

У мріях про ідеальний літній відпочинок, деякі донеччани хотіли б виїхати подалі від окупованого міста.

«Хотілося б поїхати в тур по Європі. Або побувати в якому-небудь Лос-Анджелесі. Провести там цілу ніч. Там місто живе цілу добу. Приблизно так само, як і у нас. Тільки у нас комендантська година і це зупиняє», – розповів хлопець.

«Я б в Америку з’їздив. Кудись в Мексику або в Техас», – додає інших житель Донецька.

Є й ті, кому до душі російські морські пейзажі – Анапа та Сочі.

Або анексований Крим: «А мені хочеться на ось цей міст, який збудували, подивитися в тих краях – на Керченський міст», – зазначила дівчина.

А у деяких донеччан межа мрій зовсім «під боком: «У Сєдово, звичайно ж», – відповів чоловік.

Селище Сєдово на березі Азовського моря ось уже четвертий рік – головний курорт окупованого Донбасу. Але саме тут свою військову базу розташували бойовики угруповання «ДНР». На в’їзді поставили блокпост, щоб дістатися на узбережжя треба отримати пропуск, як наслідок відпочивальники стоять у величезних чергах.

«Ми тільки виїхали з блокпоста з Сєдово. І ось це така черга. Прикинь?! Так це в дві колони! Жах! Хто сюди попре тепер в це Сєдово, а?» – відеозаписи черг відпочивальники викладають в мережу.

Загалом, місць відпочинку в окупованому Донецьку вистачає, кажуть місцеві жителі: «Ну, є водойми, є басейни платні. В принципі, є де скупатися. Уже звикли», – відповів місцевий житель.

Але якщо хтось із донеччан, як каже, «звик» до життя, роботи та відпочинку в ізоляції, то інші не втрачають надію на зміни: «Є мрія поїхати подорожувати. Навколо світу взагалі», – каже житель окупованого Донецька.

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