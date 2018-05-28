Кримська полуниця для окупованого Донецька

Окуповані Донецьк і Луганськ, прифронтовий Краматорськ і анексований Сімферополь – всюди розпал сезону полуниці. Звідки везуть головну літню ягоду в окуповані міста? Де вона дешевше, а де дорожче? І яка смачніше: місцева або привезена? Дізнавалися Донбас.Реалії.
«200 гривень... ой, рублів»
На ринках Донецька полуниця на всіх прилавках. На запитання кореспондентів, за скільки вони купують полуницю, донеччанка обмовляється: «200 гривень... ой, рублів».
Це майже 90 гривень за курсом Нацбанку України. Когось така ціна влаштовує.
«Нормальна для мене. У мене пенсія хороша. Шахтна», – каже один донеччанин.
Інші ж готові розщедритися тільки заради дітей.
«Для мене – ні, для онука – так», – коментує жителька окупованого Донецька.
Деякі тутешні продавці стверджують – до них на прилавки полуниця потрапила з анексованого Криму. «Дуже солодку полуницю» рекламують як таку, що привезена із сонячного півострова.
– Звідки полуниця?
– Крим.
– А місцевої немає?
– Ні. Поки тільки з Криму.
У інших продавців – ягода суцільно російська. Зокрема, з міста Краснодар. Деякі донеччани купувати полуницю з Росії побоюються. Кажуть: «Чим вони її напхали – незрозуміло».
Протягом гастрономічної прогулянки донецьким ринком, стало очевидно – продавці тут скаржаться на те, що «мало купують», покупці ж жаліються на ціну. 200 рублів за кілограм полуниці – задорого, каже жителька Донецька.
«Дорогувато. За 100 буду, а за 200 – ні, напевно, тижнів зо два почекаю».
Тим не менше, 90 гривень в українському еквіваленті за кіло полуниці – не межа. В окупованому Донецьку полуницю можна купити й за 100 гривень за кілограм. Причина – більш солодкий сорт полуниці, кажуть продавці.
Луганськ, контрабандна полуниця, Краматорськ
На луганських ринках полуницю в середньому можна придбати за ціною від 80 гривень. У тутешніх продавців можна знайти вітчизняну полуницю.
– Це наша полуниця вже, так?
– Так, Райгородка.
Селище Райгородка перебуває під контролем українських сил. Це означає, що до окупованого бойовиками Луганська полуницю везуть через блокпости. Деякі комерсанти прямо кажуть, що полуниця – контрабандна.
– Це з Херсону, так?
– Так.
– Як же ви її везете?
– Контрабандою.
Полуниця з Росії є й в Луганську. Продавець краснодарської ягоди дивується: «Іншої нема. Звідки її можуть привезти?»
У прифронтовому ж Краматорську середня ціна на сезонну ягоду – 35 гривень за кілограм. За словами місцевих працівників на ринку, везуть полуницю, в основному, з Херсонської області. Продавці торгівлею задоволені.
«Дешевше в цьому році. Чим дешевше, тим краще – покупці тоді більше купують», – каже продавчиня.
«Анексована полуниця»
На базарах Сімферополя за кілограм кримської полуниці просять мінімум 40 гривень в українському еквіваленті.
– Наша вся, місцева.
– Не краснодарська?
– Ні. Добре, хоч не про Китай запитали. Нас зморили бабусі: «З Китаю?». Я кажу: «Так, з Маямі привезли щойно!».
На ринку Джанкоя в анексованому Криму теж широкий вибір полуниці з усього півострова. Зокрема, із Малинівки Бахчисарайського району. Пропонують всі сорти і смаки, а та, що трохи краще, й коштує трохи дорожче – приблизно 45 гривен (100 рублів). Місцева продавчиня радить спробувати полуницю з Удачного Красногвардійського району. Каже – «Ця – краща за всіх».
Коштує, щоправда, приблизно 60 гривень за кілограм (130 рублів).
Українська черешня була краща – продавець
У Криму не тільки полуничний бум – багато на прилавках і черешні. В середньому, бахчисарайську черешню можна придбати за 45 гривень (120 рублів). Крім того, є й імпортна черешня з Вірменії за 90 гривень (200 рублів).
Сімферопольські продавці кажуть: зараз, в основному, на прилавках місцеві ягоди. Але визнають: українська черешня була найсмачніша.
– З Херсона вже нічого не везуть, так?
– Ні-ні, ви що, не можна. Тільки ці... Узбекистан, узбецьку черешню веземо, вірменську. Турецьку привезли, до речі, але вона ще дорожча.
– Українська була краща, ніж привізна?
– Так, навіть краща, ніж наша.
Покупці на сімферопольському ринку зауважують – цього року на черешню ціна дешевша.
«Кілограм черешні і кілограм полуниці обійшовся нам у 200 рублів. Це значно дешевше, ніж минулого року. Вона дрібна, але її багато, така ж історія з полуницею, теж дуже великий урожай. І тому вона стала доступною для нас. Торік ми практично не їли полуниці через її дорожнечу. Менше за 250 гривень за кілограм не було», – розповідають журналісти Донбас.Реалії з Криму.
Цього року найдешевша полуниця у Краматорську – усього 35 гривень за кілограм.
Трохи більше доведеться заплатити в Сімферополі – близько 45 гривень.
У Луганську ціна злетіла до 80 гривень. Але найдорожча полуниця у Донецьку – 90 гривень за кілограм.
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