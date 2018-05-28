Кримська полуниця для окупованого Донецька

Окуповані Донецьк і Луганськ, прифронтовий Краматорськ і анексований Сімферополь – всюди розпал сезону полуниці. Звідки везуть головну літню ягоду в окуповані міста? Де вона дешевше, а де дорожче? І яка смачніше: місцева або привезена? Дізнавалися Донбас.Реалії.

«200 гривень... ой, рублів»

На ринках Донецька полуниця на всіх прилавках. На запитання кореспондентів, за скільки вони купують полуницю, донеччанка обмовляється: «200 гривень... ой, рублів».

Це майже 90 гривень за курсом Нацбанку України. Когось така ціна влаштовує.

«Нормальна для мене. У мене пенсія хороша. Шахтна», – каже один донеччанин.

Інші ж готові розщедритися тільки заради дітей.

«Для мене – ні, для онука – так», – коментує жителька окупованого Донецька.

Деякі тутешні продавці стверджують – до них на прилавки полуниця потрапила з анексованого Криму. «Дуже солодку полуницю» рекламують як таку, що привезена із сонячного півострова.

– Звідки полуниця?

– Крим.

– А місцевої немає?

– Ні. Поки тільки з Криму.

У інших продавців – ягода суцільно російська. Зокрема, з міста Краснодар. Деякі донеччани купувати полуницю з Росії побоюються. Кажуть: «Чим вони її напхали – незрозуміло».

Протягом гастрономічної прогулянки донецьким ринком, стало очевидно – продавці тут скаржаться на те, що «мало купують», покупці ж жаліються на ціну. 200 рублів за кілограм полуниці – задорого, каже жителька Донецька.

«Дорогувато. За 100 буду, а за 200 – ні, напевно, тижнів зо два почекаю».

Тим не менше, 90 гривень в українському еквіваленті за кіло полуниці – не межа. В окупованому Донецьку полуницю можна купити й за 100 гривень за кілограм. Причина – більш солодкий сорт полуниці, кажуть продавці.

Луганськ, контрабандна полуниця, Краматорськ

На луганських ринках полуницю в середньому можна придбати за ціною від 80 гривень. У тутешніх продавців можна знайти вітчизняну полуницю.

– Це наша полуниця вже, так?

– Так, Райгородка.

Селище Райгородка перебуває під контролем українських сил. Це означає, що до окупованого бойовиками Луганська полуницю везуть через блокпости. Деякі комерсанти прямо кажуть, що полуниця – контрабандна.

– Це з Херсону, так?

– Так.

– Як же ви її везете?

– Контрабандою.

Полуниця з Росії є й в Луганську. Продавець краснодарської ягоди дивується: «Іншої нема. Звідки її можуть привезти?»

У прифронтовому ж Краматорську середня ціна на сезонну ягоду – 35 гривень за кілограм. За словами місцевих працівників на ринку, везуть полуницю, в основному, з Херсонської області. Продавці торгівлею задоволені.

«Дешевше в цьому році. Чим дешевше, тим краще – покупці тоді більше купують», – каже продавчиня.

«Анексована полуниця»

На базарах Сімферополя за кілограм кримської полуниці просять мінімум 40 гривень в українському еквіваленті.

– Наша вся, місцева.

– Не краснодарська?

– Ні. Добре, хоч не про Китай запитали. Нас зморили бабусі: «З Китаю?»​. Я кажу: «​Так, з Маямі привезли щойно!».

На ринку Джанкоя в анексованому Криму теж широкий вибір полуниці з усього півострова. Зокрема, із Малинівки Бахчисарайського району. Пропонують всі сорти і смаки, а та, що трохи краще, й коштує трохи дорожче – приблизно 45 гривен (100 рублів). Місцева продавчиня радить спробувати полуницю з Удачного Красногвардійського району. Каже – «Ця – краща за всіх».

Коштує, щоправда, приблизно 60 гривень за кілограм (130 рублів).

Українська черешня була краща – продавець

У Криму не тільки полуничний бум – багато на прилавках і черешні. В середньому, бахчисарайську черешню можна придбати за 45 гривень (120 рублів). Крім того, є й імпортна черешня з Вірменії за 90 гривень (200 рублів).

Сімферопольські продавці кажуть: зараз, в основному, на прилавках місцеві ягоди. Але визнають: українська черешня була найсмачніша.

– З Херсона вже нічого не везуть, так?

– Ні-ні, ви що, не можна. Тільки ці... Узбекистан, узбецьку черешню веземо, вірменську. Турецьку привезли, до речі, але вона ще дорожча.

– Українська була краща, ніж привізна?

– Так, навіть краща, ніж наша.

Покупці на сімферопольському ринку зауважують – цього року на черешню ціна дешевша.

«Кілограм черешні і кілограм полуниці обійшовся нам у 200 рублів. Це значно дешевше, ніж минулого року. Вона дрібна, але її багато, така ж історія з полуницею, теж дуже великий урожай. І тому вона стала доступною для нас. Торік ми практично не їли полуниці через її дорожнечу. Менше за 250 гривень за кілограм не було», – розповідають журналісти Донбас.Реалії з Криму.

Цього року найдешевша полуниця у Краматорську – усього 35 гривень за кілограм.

Трохи більше доведеться заплатити в Сімферополі – близько 45 гривень.

У Луганську ціна злетіла до 80 гривень. Але найдорожча полуниця у Донецьку – 90 гривень за кілограм.

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