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Оккупированная часть территории Донбасса не имеет прямого транспортного сообщения ни с одной страной, кроме России. Чтобы получить визу, необходимо ехать в консульство на свободной территории Украины. Воспользоваться безвизом тоже можно лишь с украинским паспортом. Улететь – не ближе чем из российского Ростова. Как в таких условиях дончане планируют летний отдых, и доступны ли им заграничные поездки по финансам? Об этом специально для Радио Донбасс.Реалии пишет блогер из Донецка.

Исходя из уровня жизни большинства жителей Донецка, не многие собираются отдохнуть этим летом за пределами ОРДЛО. Ведь зарплаты среднестатистического горожанина (а это примерно 6–12 тысяч российских рублей, или 2,5–5 тысяч гривен) едва хватает на пропитание. Что уж тут говорить о такой роскоши, как отдых за границей?

В марш

В маршрутках молодые семьи сравнивают летний отдых в мирное время и сейчас

рутках молодые семьи обсуждают и сравнивают летний отдых в мирное время и сейчас. Мол, тогда без особых препятствий и «по карману» можно было отдохнуть в Одессе или Крыму, Болгарии или Хорватии. Сейчас же на отдых просто не остается денег из семейного бюджета.

Из оккупации за границу

Тем не менее, в оккупированном Донецке все еще осталось с десяток туристических агентств, которые предоставляют путевки за рубеж. Самые популярные заграничные курорты – это Египет, Турция, Греция и даже Вьетнам.

В Донецке все еще осталось с десяток туристических агентств

Самые дешевые путевки в Турцию – от 200$. Повидать египетские пирамиды вживую обойдется в 650$, а насладиться отпуском на греческом побережье – на 100$ дороже. Вояж во Вьетнам самый дорогостоящий – 1080$. Некоторые туристические компании даже готовы помочь в оформлении визы, имеются и горящие туры. Вылеты, как правило, осуществляются из Ростова или Москвы.

Кроме этого, донецкие туристические агентства предлагают отдохнуть в Мексике, Доминикане, Испании, Таиланде, Китае и Тунисе. Так, например, стоимость путевки на двоих в Центральную Америку обойдется в 2300$. Посетить Доминиканскую Республику вдвоем обойдется дешевле – 1500 условных единиц.

Что касается визита в Испанию, то он выйдет на 950 долларов. Чтобы отдохнуть на полуострове Индокитая, придется потратить 840$, опять же на двоих. На 10 долларов дороже будет стоить путешествие в северную часть африканського континента. Одним из самых скромных по затратности на двоих считается вояж в Поднебесную – около 700 условных единиц.

Сочи, Анапа, Краснодар, Геленджик, оккупированный Россией Крым... также предлагают посетить Святогорск, Славянск и Мариуполь

На улицах города все чаще можно увидеть рекламные объявления о поездках на российские и украинские курорты. Конечно, в сторону России – больше. Это Сочи, Анапа, Краснодар, Геленджик, а также оккупированный Россией Крым. Однако перевозчики также предлагают дончанам посетить Святогорск, Славянск и Мариуполь (это подконтрольная правительству Украины часть Донецкой области), Бердянск, Херсон, Николаев, Одессу.

Седово: единственный морской курорт ОРДЛО

Некоторые отправляются на местный и единственный морской курорт «республики» – Седово

И все же, некоторые отдыхающие отправляются летом на местный и единственный морской курорт «республики» – Седово. Однако, туда еще надо добраться. Ведь там организовали блокпост, и даже местные отдыхающие вынуждены стоять часами в километровых очередях на авто.

А вот ценовая политика, по словам самих горожан, в разы завышена. Так, к примеру, с июня по июль за двухместный номер «эконом» (без кондиционера) на одной из турбаз придется выложить 1000 рублей (около 450 гривен). А если еще учесть, что стоимость продуктов будет вдвое дороже обычного, то и отдых тут обойдется в круглую сумму. По словам побывавших там, чистота пляжа и моря, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

На «ставки»

Пожалуй, преобладающее большинство горожан все же выбирает бюджетный вариант отдыха – на местных городских «ставках». Одним из таких самых посещаемых в пляжный сезон является называемый в народе ставок Кирша в Кировском районе. Вода в нем относительно чистая. Особенно людно здесь по выходным. Рядом расположен лишь один ларек с продуктами и чебуречная. В администрации можно за отдельную плату взять мангал. Кстати, неподалеку отсюда расположена тренировочная база ФК «Шахтер».

Массово съезжаются люди поплескаться и на ставок «Питьевой»

Также массово съезжаются люди поплескаться и на ставок «Питьевой». Но здесь вода грязнее. А с некоторых пор тут, совсем рядом, расположен военный полигон. Также люди приезжают покупаться на «Донецкое море» – это ставок на юге Донецка.

Самые отчаянные даже не брезгуют искупаться в городской речке – Кальмиус

Самые отчаянные даже не брезгуют искупаться в городской речке – Кальмиус, у пенсионеров это любимое лежбище для загара. Надо сказать, что за последнее время на таких небольших пляжах участились рейды так называемой «полиции». Люди в форме подходят к тем, кто курит кальян или распивает алкогольные напитки, делают замечание и выписывают «протокол» за нарушение общественного порядка.

В связи с блокпостами, посещать украинские курорты у многих дончан просто нет желания: затратно по времени, да и стоимость таких турпоездок, как тут говорят, «в Европу», высока. А вояжи за рубеж – настоящая роскошь для нынешних жителей Донбасса. Может быть, поэтому многие горожане в начале лета больше думают не об отдыхе, а о том, как заработать, и шутят: «Судя по нынешним ценам на отдых, понял, что этим летом не сильно уж и устал».



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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)