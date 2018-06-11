Окупований Донецьк. Бойовику Захарченко готують заміну?

Зник на 10 днів. В окупованому Донецьку «втратили» ватажка угруповання «ДНР» Олександра Захарченка. Бойовик випав з інформаційного простору і навіть пропустив традиційну зустріч з російськими політиками в анексованому Росією українському Криму. Крім того, давно не чути його головного опонента – бойовика, ватажка батальйону «Восток» Олександра Ходаковського. «Донбас.Реалії» дізнавалися, куди зникають одіозні бойовики.

25 травня, окупований Донецьк, «останній дзвоник». Ватажок угруповання «ДНР» нагороджує випускників дипломами і дарує іменний золотий годинник юному винахідникові. А потім Захарченко просто зникає на 10 днів.

У зв’язку з черговим приходом Путіна відбувається трансформація відповідальності між вежами Кремля

В угрупованні «ДНР» відбувається щось недобре, стривожені в Донецьку. Ще до пропажі Захарченка з інформаційного поля повністю випав його головний критик, бойовик, командир батальйону «Восток» Олександр Ходаковський. Його остання публікація в соцмережах датована 11 травня. Давно не видно й «сірого кардинала», так званого «міністра доходів і зборів» Тимофєєва на прізвисько «Ташкент».

Ходять чутки, що Донецьк чекає «велика чистка». Про це, зокрема, пише «російський доброволець» в «ДНР» Олександр Жучковський, як його називають російські ЗМІ.

«Є підстави вважати, що «велика зачистка» в «республіці» не за горами. «Відставка» може чекати Тимофєєва («Ташкента») (головного «подразника» в «ДНР» і багато кого в Москві) і навіть Захарченка. За луганським сценарієм, так би мовити. Обстановка дуже підвішена і нервова», – пише бойовик у своєму каналі Telegram.

​Це може бути пов’язано із кадровими змінами у Кремлі, припускає політолог Олег Саакян.

«Я думаю, що це пов’язано з перегрупуванням в Росії кураторів щодо окупованих територій. Ми розуміємо, що у зв’язку з черговим приходом Путіна відбувається трансформація відповідальності між вежами Кремля, хто за що буде відповідати», – розповідає Саакян.

«Переворот» в угрупованні «ЛНР»

У листопаді 2017 року в сусідньому непідконтрольному Україні Луганську відбулася зміна влади.

Тодішній ватажок угруповання «ДНР» Ігор Плотницький заявляв про «державний переворот». Озброєні «зелені чоловічки» на вулицях, захоплення адмінбудівель, Плотницький нібито втікає в Росію. І пропадає.

Тоді Плотницького не врятував навіть його московський куратор Владислав Сурков. Тепер самого Суркова можуть змінити на посаді, а Захарченко та інші одіозні бойовики заважають Кремлю вести переговори по Донбасу, кажуть аналітики.

«З точки зору введення миротворців, особистість Захарченка дуже заважає цьому процесу. Ми подивимося на той образ, який створив він або його куратори. Це – образ військової людини, а-ля диктатор-військовий, так? На відміну від Плотницького. І ось цей образ сильно заважає мирному врегулюванню», – переконаний публіцист Максим Бутченко.

Думка вулиць

Кореспонденти «Донбас.Реалій» поставили перехожим на вулицях окупованого Донецька запитання, чи вважають вони стабільною політичну ситуацію в регіоні.

– Ні. В нас зараз нічого стабільного немає.

– Стабільна ситуація, іншого не повинно бути. І не буде!

– Ні, немає стабільності ніякої.

– Звичайно, стабільна! Дивлячись на нашого «главу»… В принципі, справляється зі своїми «обов’язками».

Чутки про можливі перестановки підігріла і традиційна поїздка делегацій угруповань «ЛДНР» до анексованого Росією українського Криму. В Ялті лідери бойовиків щороку зустрічаються з російськими кураторами на фестивалі «Велике російське слово».

«Звичайно ж, це – вітрина, так, необхідна. Тому що, Крим і Донбас для Росії – певною мірою, це пов’язано. Не напряму, тому що Крим вони визнали, а Донбас не визнають ніколи. Але, тим не менше, необхідно показувати ступінь свого впливу. Нібито «ми досі тримаємо руку на пульсі», – ​продовжує Буткевич.

Мертві бойовики на марках – подарунок Пушиліна Аксьонову

Але в червні до анексованого півостріва замість Захарченка приїхав Денис Пушилін, так званий «глава ради депутатів» угруповання «ДНР».

(Відео ресурсу, що контролюють бойовики)

Він подарував російському ставленику в Криму Аксьонову марки із зображенням убитих бойовиків «Гіві» і «Мотороли».

Пушилін – можливий кандидат на «першу особу» – політолог

Подарунок двозначний, враховуючи тривалу відсутність Захарченка. Поява Пушиліна в Криму не була випадковою, пишуть прокремлівські Telegram-канали.

«Глава» «ДНР» Захарченко слідом за Сурковим йде. Серед його наступників – «глава» «народної ради» Пушилін Денис Володимирович», – йдеться у пості Telegram-каналу «Незыгарь».

«Пушилін Денис Володимирович не є «першою особою», й тому хтось повинен виконувати ці функції. Він як можливий кандидат на «першу особу» зараз активно залучений в цю гру», – каже політолог Олег Саакян.

5 червня, через 10 днів після «зникнення», Захарченко раптово з’явився у Донецьку і навіть дав прес-конференцію. Але чутки про свою можливу «відставку» так і не прокоментував.

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