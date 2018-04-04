Донбас і москвич Олександр Бородай. Чи чекати на нове масове вторгнення із Росії «добровольців»?

(Рубрика «Точка зору»)

Завдання сформувати групи, які можуть бути відправлені воювати до України, поставив ватажок російської організації «Союз добровольців Донбасу», громадянин Росії, москвич Олександр Бородай. Він свого часу очолював угруповання «ДНР», що визнане в Україні терористичним. Чи справді йдеться про підготовку до нового масового вторгнення? Або це лише піар-акція, призначена для використання у залаштунковій політичній грі?

Збіговисько так званого «Союзу добровольців Донбасу» (СДД), яке відбулося наприкінці березня у Калузі, пройшло непоміченим у ЗМІ. Та на закритому засіданні ватажок СДД Олександр Бородай дав цікаві вказівки. Як повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук, Бородай поставив завдання регіональним командирам привести в бойову готовність членів організації.

Цьому відповідають публічні войовничі заяви Бородая про необхідність знищити Україну та голови південно-західного відділення СДД Мазепіна про необхідність підготовки до мобілізації.

​Москвич Бородай: «Україна має зникнути»

Бородай наголошує, що його «Союз добровольців Донбасу» є мобілізаційним резервом, який «може, і, скоріш за все, буде використовуватися».

«З нашої точки зору, іншим шляхом, крім військового, цей конфлікт не може бути вирішений. Коли це станеться – ми не знаємо, але ми повинні бути готові до силового вирішення конфлікту. Така псевдо-держава, як Україна, врешті-решт має зникнути з карти, тому що зараз ця держава є антилюдською», – заявив Олександр Бородай, коментуючи підсумки збору регіональних командирів СДД.

Цієї ж лінії дотримується в інтерв’ю командир південно-західного відділення СДД Євген Мазепін із Воронежа. Він каже, що «єдиний можливий варіант миру як на Донбасі, так і на всій території Ново-Мало-Червоно-рОсії, Галичини і Волині – це зникнення держави Україна в аннали історії». І зазначає: «За нинішніх умов, коли навколо нас сконцентрована зовнішньополітична та військова загроза, ми маємо бути готові до того, щоб наші мобілізаційні можливості були реалізовані вчасно і ефективно».

Хто кого «переноворосить»

Про давні зв’язки очільника СДД, російського політтехнолога і колишнього ватажка угруповання «ДНР» Олександра Бородая з помічником президента Росії Путіна Владиславом Сурковим писалося неодноразово. Зв’язки Суркова з «Союзом добровольців Донбасу» детально досліджувала спільнота інтернет-розслідувачів InformNapalm.

Позиції Суркова на Донбасі зазнали потужного удару у листопаді 2017 року, коли в угрупованні «ЛНР» стався переворот. Ставленика Суркова, головного ватажка «ЛНР» Ігоря Плотницького відсторонили представники «силового блоку» – так званих «міністерства держбезпеки» та «МВС» угруповання «ЛНР», яких курує ФСБ Росії. Повалення Плотницького відбувалося під приводом того, що той зрадив ідеалам «русской весны» і нібито «працює на українські спецслужби».

Атаки з цих позицій на Плотницького та його оточення тривали понад рік. Це була справжня кібервійна, в якій була задіяна ціла армія «інтернет-тролів» та професійних пропагандистів. За нею стояли саме силовики угруповання «ЛНР», точніше – їхні куратори з Луб’янки.

Тому теперішні заяви сурковських «добровольців» виглядають як змагання з силовиками у радикалізмі. Поруч із войовничими промовами функціонерів СДД на сайті організації – стаття Володимира Громова, першого керівника «контррозвідки» угруповання «ЛНР». І зараз вже сурковська структура звинувачує теперішнього ватажка «ЛНР» Пасічника в курсі на «замирення з Україною».

Він вважає, ніби «тенденція до «прощення» і «замирення» починає набирати деякі обороти з обох боків конфлікту на Донбасі». На підтвердження тези він наводить цитату з виступу виконувача обов’язків «глави» угруповання «ЛНР» Леоніда Пасічника, де той закликає українців брати за взірець «ЛНР» та «ДНР», аби «стати вільними».

Ані в цитаті, ані у джерелі, з якого вона взята, неможна розгледіти «пошуку компромісу», про який пише Громов. Отже це маніпуляція. І вона доводить, що сурковський «Союз добровольців» свідомо працює проти ставлеників російських силовиків на окупованому Донбасі.

Так до Донбасу чи, може, до Сирії?

Саме враховуючи це протистояння між «вежами Кремля» варто оцінювати ймовірність нового потоку сурковських «добровольців» до Донбасу.

Російсько-український кордон, зокрема й на ділянці, неконтрольованій українською Держприкордонслужбою, охороняє Прикордонна служба ФСБ Росії. Важко припустити, що Луб’янка дозволить увійти до окупованих територій цілим загонам, які збирається підтримувати у боєздатному стані ватажок СДД Бородай.

Кордон з окупованими територіями Донбасу з російського боку зараз активно облаштовують колючим дротом, протитанковими ровами, контрольно-слідовими полосами тощо. Як каже представник прикордонної служби ФСБ Росії, «аби протидіяти перевезенню вантажів та незаконній міграції з обох боків».

Тому, вочевидь, загони із «добровольців» із СДД, які InformNapalm назвав «приватною армією Суркова», гуртуються з іншою метою. Про неї можна зробити кілька припущень.

По-перше, відмобілізована структура СДД може бути козирем у залаштунковій політичній грі Владислава Суркова, а також використовуватися у пропаганді.

По-друге, якщо з колишніх бойовиків дійсно побудують боєздатну організацію, то їх Росія зможе використовувати так само, як зараз використовує «приватну військову компанію Вагнера» у Сирії. Недарма, говорячи про підсумки нещодавнього з’їзду, воронезький «доброволець» Мазепін у згаданому інтерв’ю наголосив: «Союз добровольців Донбасу – це бойовий орден, який може не лише захищати своїх учасників у мирному житті, але й захищати рубежі нашої Батьківщини, а також відстоювати інтереси добра и правди у будь-якій точці Землі».

Наприклад, у тій самій Сирії.

Олександр Бєлокобильський – журналіст

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