Наступ на татарську мову в Росії. Запрошують тих, хто воював проти України на Донбасі

У Росії 4 листопада Товариство російської культури Татарстану і «Комітет російськомовних батьків Татарстану» готуються провести в Казані Республіканські батьківські збори. До участі організатори хочуть залучити й тих, хто воював проти України на Донбасу. Вони повідомили, що запрошення вже отримав Олександр Бородай, колишній ватажок угруповання «ДНР», що визнане в Україні Терористичним.

Голова Товариства російської культури Татарстану Михайло Щеглов у соцмережі «ВКонтакте» повідомив, що він веде переговори з «відділенням в Республіці Татарстан «Союзу добровольців Донбасу» – нещодавно створеного тут осередку всеросійської організації».

Організатори зобов'язані думати про безпеку. Ми проводимо переговори з відділенням «Союзу добровольців Донбасу»

«Питання: що будемо проводити 4 листопада – Батьківські збори в залі чи батьківський мітинг на вулиці – поки відкрите, але вже зараз більшість тих, хто проголосував, висловилися, що зібрання точно потрібне – це 89,5 відсотків від 430 тих, хто проголосував. Захід в будь-якому випадку обіцяє бути масовим, і тому організатори зобов'язані думати про безпеку учасників під час його проведення. Поліція – само собою. Але додатково ми проводимо переговори і з відділенням в Республіці Татарстан «Союзу добровольців Донбасу» – нещодавно створеного тут осередку Всеросійської організації», – написав Щеглов у «ВКонтакте».

За його словами, лист активістів Товариства російської культури вже отримав один із ватажків бойовиків на Донбасі Олександр Бородай (Олександр Бородай – громадянин Росії, москвич, колишній ватажок угруповання «ДНР», що визнане в Україні терористичним – ред.).

Бородай із 16 травня до 7 серпня 2014 року був керівником так званої «ради міністрів» угруповання «ДНР». Із 8 серпня до 20 жовтня 2014 року був радником та заступником ватажка цього угруповання Олександра Захарченка. А зараз є очільником російської організації «Союз добровольців Донбасу».

Боротьба за татарську мову

Раніше мерія Казані не дозволила мітинг на підтримку татарської мови.

Суперечки навколо обов’язкового викладання татарської мови в школах Татарстану з новою силою спалахнули після слів президента Росії Володимира Путіна про те, що змушувати людину вчити мову, яка для нього рідною не є, неприпустимо. Натхненний цією заявою «Комітет російськомовних батьків Татарії» тепер домагається скасування обов'язкових уроків татарської мови, а татарські активісти, навпаки, вимагають від Путіна зберегти вивчення татарської мови як державної в Республіці Татарстан.

18 жовтня «Idel.Реалії» звернулися за коментарем до президента Татарстану Рустама Мінніханова і спробували з'ясувати його позицію щодо ситуації з татарською мовою, але той відмовився від коментарів. Його прес-секретар Едуард Хайруллін на питання про те, коли можна буде почути позицію голови республіки, лаконічно відповів – «відразу повідомимо».

У вівторок із «листом болю» до Держради Татарстану звернулися вчителі татарської мови та літератури. А у середу стало відомо, що до президента Мінніханова з проханням відстояти татарську мову звернулися представники татарської інтелігенції.

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Idel.Реалії»

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