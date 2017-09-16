Росія: у Башкортостані проводять акцію на захист національної мови

У столиці російського Башкортостану, Уфі, 16 вересня проходить я акція на захист викладання національної мови у школах.

Як повідомляється на сторінці націоналістичної групи «Башкорт» у соціальній мережі «ВКонтакте», у відповідь на запит про мітинг 16 вересня у центрі Уфи міська влада рекомендувала провести акцію 24 вересня і у віддаленому районі. Активісти заявили, що і без дозволу влади мітинг відбудеться у суботу на центральній площі.

Перед початком цього навчального року батьків школярів вперше попросили відповісти на питання, чи хочуть вони, щоб їх дитина вивчала башкирський мову. 14 вересня керівник Башкортостану Рустем Хамітов заявив, що 75 відсотків батьків погодилися на це.

Нова практика була запроваджена після того, як у серпні президент Росії Володимир Путін дав розпорядження Генеральній прокуратурі перевірити дотримання прав громадян на добровільне вивчення нерідної мови.

Після цього у національних республіках багато батьків стали писати у школи заяви про відмову від обов'язкового вивчення місцевої мови своїми дітьми.

7 вересня міністерство освіти Татарстану заявило, що така ситуація суперечить федеральним і регіональним законам.

14 вересня Рада старійшин Чувашії засудила заяву Путіна, назвавши черговою атакою на мови народностей Російської Федерації.

Раніше у всіх школах національних республік Росії в обов'язковому порядку вивчалися обидві офіційні мови – російська і національна.