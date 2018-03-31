Перемир’я на Донбасі немає, бойовики здійснили 5 обстрілів – штаб

Підтримувані Росією бойовики здійснили з початку доби 31 березня п’ять обстрілів позицій Збройних сил України на Донбасі, повідомляє штаб української воєнної операції. Як ідеться у вечірньому зведенні, «на Донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї противник тричі вів вогонь по українських позиціях в районі Водяного, також з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї окупанти двічі обстріляли оборонців Павлополя».

Натомість на Луганському напрямку від початку доби зберігається тиша, вказує штаб.

Потерпілих внаслідок обстрілів серед військових ЗСУ немає, ідеться в повідомленні.

В угрупованні »ДНР» про бойові дії 31 березня ще не повідомляли, але зранку заявили про 19 обстрілів з боку ЗСУ впродовж минулої доби. В угрупованні «ЛНР» заявили про обстріл українськими військовими позицій сепаратистів біля населеного пункту Логвинове 30 березня.

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня домовилася про всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню з 30 березня о 00:01 за київським часом. Це вже третя за трохи більше ніж три місяці спроба домовитися про перемир’я.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.