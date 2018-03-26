Контактна група оголосила третє у 2018 році перемир’я на Донбасі

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове припинення вогню в зоні бойових дій на сході України на період великодніх свят.

«Тристороння контактна група за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей... з огляду на майбутні святкування Великодня та на попередні угоди і зобов’язання сторін, підтверджує свою повну відданість всеосяжному, стійкому і безстроковому припиненню вогню, починаючи з 30 березня 2018 року 00 ч. 01 хв. за київським часом», – йдеться в заяві Контактної групи, яку оприлюднила Організація з безпеки і співробітництва в Європі.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергову спробу відновити режим припинення вогню, як «повний і безстроковий», з 00:01 години 5 березня. Сторони одразу звинуватили одна одну в його порушеннях. Минулого тижня кілька днів на Донбасі зберігався режим тиші.

Перед цим черговий «режим тиші» на Донбасі мав діяти від півночі 23 грудня 2017 року.