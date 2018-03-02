ОБСЄ вітає домовленість ТКГ про перемир’я на Донбасі з 00:01 5 березня – Апакан

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан заявив, що вітає домовленість про відновлення режиму припинення вогню, досягнуту Тристоронньою контактною групою та іншими підписантами Мінських угод, що, як очікується, вступить в силу з 00:01 годин 5 березня.

«Весна – це час для оновлення, і з цією підтримкою можна відновити процес, окреслений в Мінських угодах, і дозволити цивільному населенню на сході України знову жити в мирі», – заявив Апакан.

Він також заявив, що припинення вогню має відбуватися «виразним і наполегливим» чином через відведення важкого озброєння, сил та розмінування.

«Люди на сході України хочуть повернутися до їхнього нормального життя. Це найкращий час, щоб дозволити їм це», – сказав Ертугрул Апакан.

Раніше 2 березня ЗМІ поширили інформацію з посиланням на спецпредставника ОБСЄ в ТКГ Мартіна Сайдіка, що контактна група підтвердила прихильність повному і безстроковому припиненню вогню на Донбасі, починаючи з перших хвилин доби 5 березня.

Після засідання групи 28 лютого прес-секретар екс-президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що в районі Станиці Луганської 5 березня може відбутися розведення сил від лінії розмежування, але за умови повного дотримання режиму тиші.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Але це перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.