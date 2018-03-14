Оліфер: на Донбасі минулого тижня зафіксували 28 прицільних обстрілів з боку бойовиків

Тристороння контактна група заявляє, що ситуація з безпекою на Донбасі залишається тривожною, за минулий тиждень зафіксовані 28 прицільних обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків.

«Незважаючи на оголошене «весняне перемир’я» безпекова ситуація залишається тривожною. Як і під час попереднього «різдвяного перемир’я», спочатку спостерігалося зменшення кількості порушень режиму тиші…Проте сталого миру так і не забезпечено. Так, з 5 по 12 березня 2018 року з боку РФ/НЗФ зафіксовано 29 обстрілів, з них 28 були прицільними. При цьому 9 разів було використано зброю, заборонену Мінськими угодами, зокрема, 80 та 120 міліметрові міномети», – написала вона на своїй сторінці у Facebook за підсумками засідання Контактної групи в Мінську.

2 березня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні повідомила про чергову домовленість тристоронньої контактної групи в Мінську про відновлення режиму припинення вогню з 5 березня. Проте сторони конфлікту повідомляють про обстріли і звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.