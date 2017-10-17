Чому на відкриття пам’ятника «героям Донбасу» відправили радника Путіна?

У російському Ростові-на-Дону відкрили пам’ятник «героям Донбасу». На захід – окрім представників місцевої влади – прибули лідер угруповання «ДНР» Олександр Захарченко, голова «Союзу добровольців Донбасу», москвич Олександр Бородай, а також помічник президента Росії Владислав Сурков. Що означає поява пам’ятника в Ростові і чому на його відкриття приїхав помічник Володимира Путіна?

Помічник російського президента і глава делегації на переговорах в Мінську Владислав Сурков на відкритті пам’ятника в Ростові не виступав. Однак його присутність нагадала всім присутнім і відсутнім про те, хто де-факто керує бойовиками. Політолог Станіслав Бєлковський вважає, що відправивши Суркова на відкриття пам’ятника в Ростові, президент Володимир Путін зробив «хитрий хід».

«В «ДНР» і «ЛНР» складається враження, що Росія їх здає. Тому, звичайно, треба наголосити, що насправді все не так. Пан Сурков є уособленням цієї позиції Кремля при тому, що він не є високопосадовцем зараз. Він все ж таки урядовець другого рівня. Тому це компроміс для Володимира Путіна. Тому що Володимир Путін не особисто бере в цьому участь і завжди може сказати західним партнерам, що він до цього не має жодного стосунку», – вважає Бєлковський.

​Замість матеріального моральне

На думку іншого російського політолога – Дмитра Орешкіна, сам факт присутності Суркова на церемонії відкриття пам’ятника в Ростові-на-Дону – це знак того, що політику щодо угруповань «ДНР і ЛНР» переводять із реальної підтримки в моральну і, навіть, віртуальну площину, яка не потребує значних фінансових витрат.

Побудувати пам’ятник недорого, відвідати його – вигідно і шумно, а ось утримувати всю цю різношерсту публіку Кремлю абсолютно не хочеться

«Побудувати пам’ятник недорого, відвідати його – вигідно і шумно, а ось утримувати всю цю різношерсту публіку, розраховуючись за те, що у неї не тим кінцем пришиті руки, за те, що натискають вони не на ті ґудзики, коли треба, і націлюють зброю не в той бік, куди слід, ось цього Кремлю абсолютно не хочеться. Тому логічно – матеріальне в обмін на візуально-ідеологічне», – зазначив експерт.

Ініціатором встановлення пам’ятника в Ростові-на-Дону виступило ростовське відділення «Союзу добровольців Донбасу». Гроші на його установку виділили спонсори. Кілька ростовських громадських активістів надіслали місцевим керівникам листи про незаконність установки «пам’ятника найманцям». Проте їм відповіли, що з проханням про встановлення пам’ятника «героям Донбасу» звернулась ростовська міська рада ветеранів.