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17 Жовтень 2017, Київ 22:48
Політика

Чому на відкриття пам’ятника «героям Донбасу» відправили радника Путіна?

Помічник президента Росії Владислав Сурков (зверху ліворуч), президент Росії Володимир Путін (зверху праворуч), ватажок угруповання «ДНР» Олександр Захарченко (внизу ліворуч) та ватажок угруповання «ЛНР» Ігор Плотницький (внизу праворуч)

У російському Ростові-на-Дону відкрили пам’ятник «героям Донбасу». На захід – окрім представників місцевої влади – прибули лідер угруповання «ДНР» Олександр Захарченко, голова «Союзу добровольців Донбасу», москвич Олександр Бородай, а також помічник президента Росії Владислав Сурков. Що означає поява пам’ятника в Ростові і чому на його відкриття приїхав помічник Володимира Путіна?

Помічник російського президента і глава делегації на переговорах в Мінську Владислав Сурков на відкритті пам’ятника в Ростові не виступав. Однак його присутність нагадала всім присутнім і відсутнім про те, хто де-факто керує бойовиками. Політолог Станіслав Бєлковський вважає, що відправивши Суркова на відкриття пам’ятника в Ростові, президент Володимир Путін зробив «хитрий хід».

«В «ДНР» і «ЛНР» складається враження, що Росія їх здає. Тому, звичайно, треба наголосити, що насправді все не так. Пан Сурков є уособленням цієї позиції Кремля при тому, що він не є високопосадовцем зараз. Він все ж таки урядовець другого рівня. Тому це компроміс для Володимира Путіна. Тому що Володимир Путін не особисто бере в цьому участь і завжди може сказати західним партнерам, що він до цього не має жодного стосунку», – вважає Бєлковський.

Владислав Сурков на фото крайній зліва
Владислав Сурков на фото крайній зліва

Замість матеріального моральне

На думку іншого російського політолога – Дмитра Орешкіна, сам факт присутності Суркова на церемонії відкриття пам’ятника в Ростові-на-Дону – це знак того, що політику щодо угруповань «ДНР і ЛНР» переводять із реальної підтримки в моральну і, навіть, віртуальну площину, яка не потребує значних фінансових витрат.

Дмитро Орешкін
Дмитро Орешкін

Побудувати пам’ятник недорого, відвідати його – вигідно і шумно, а ось утримувати всю цю різношерсту публіку Кремлю абсолютно не хочеться
Дмитро Орешкін

«Побудувати пам’ятник недорого, відвідати його – вигідно і шумно, а ось утримувати всю цю різношерсту публіку, розраховуючись за те, що у неї не тим кінцем пришиті руки, за те, що натискають вони не на ті ґудзики, коли треба, і націлюють зброю не в той бік, куди слід, ось цього Кремлю абсолютно не хочеться. Тому логічно – матеріальне в обмін на візуально-ідеологічне», – зазначив експерт.

Ініціатором встановлення пам’ятника в Ростові-на-Дону виступило ростовське відділення «Союзу добровольців Донбасу». Гроші на його установку виділили спонсори. Кілька ростовських громадських активістів надіслали місцевим керівникам листи про незаконність установки «пам’ятника найманцям». Проте їм відповіли, що з проханням про встановлення пам’ятника «героям Донбасу» звернулась ростовська міська рада ветеранів.

Відкриття у Росії в Ростові-на-Дону пам’ятника «героям Донбасу» за участі мера цього міста Віталія Кушнарьова (ліворуч) і колишнього ватажка угруповання «ДНР», москвича Олександра Бородая, 17 жовтня 2017 року
Відкриття у Росії в Ростові-на-Дону пам’ятника «героям Донбасу» за участі мера цього міста Віталія Кушнарьова (ліворуч) і колишнього ватажка угруповання «ДНР», москвича Олександра Бородая, 17 жовтня 2017 року

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