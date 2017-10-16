У Ростові-на-Дону відкрили пам’ятник «героям Донбасу»

У Ростові-на-Дону відкрили меморіал «героям Донбасу». На церемонії відкриття були присутні помічник президента Росії Владислав Сурков і лідер угруповання «ДНР» Олександр Захарченко. Квіти також поклали представники російської регіональної влади, зокрема, мер Ростова Віталій Кушнарьов.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Сурков перед відкриттям пам’ятника зустрівся з представниками угруповання «ДНР» на з’їзді так званого «Союзу добровольців Донбасу». На зустрічі обговорювалися «проблеми» підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі, а також «політична ситуація», зокрема участь росіян у конфлікті у Сирії.

Ініціатором встановлення меморіалу був «Союз добровольців Донбасу». Місцеві громадські активісти заявляли про незаконність «пам’ятника найманцям». У відповідь на ці скарги в адміністрації і прокуратурі міста заявили, що незадоволені встановленням монумента можуть звернутися до суду.

Бойові дії на Донбасі розпочалися у квітні 2014 року. З того часу, за даними ООН, там загинули близько 10 тисяч людей.

Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських бойовиків на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».