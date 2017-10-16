Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
16 Жовтень 2017, Київ 22:46
Новини | Політика

У Ростові-на-Дону відкрили пам’ятник «героям Донбасу»

Пам’ятник «героям Донбасу» у Ростові-на-Дону

У Ростові-на-Дону відкрили меморіал «героям Донбасу». На церемонії відкриття були присутні помічник президента Росії Владислав Сурков і лідер угруповання «ДНР» Олександр Захарченко. Квіти також поклали представники російської регіональної влади, зокрема, мер Ростова Віталій Кушнарьов.

Мер Ростова Віталій Кушнарьов (Л) і колишній ватажок «ДНР» Олександр Бородай
Мер Ростова Віталій Кушнарьов (Л) і колишній ватажок «ДНР» Олександр Бородай

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Сурков перед відкриттям пам’ятника зустрівся з представниками угруповання «ДНР» на з’їзді так званого «Союзу добровольців Донбасу». На зустрічі обговорювалися «проблеми» підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі, а також «політична ситуація», зокрема участь росіян у конфлікті у Сирії.

Помічник президента Росії Владислав Сурков (Л) на відкритті пам’ятника «героям Донбасу»
Помічник президента Росії Владислав Сурков (Л) на відкритті пам’ятника «героям Донбасу»

Ініціатором встановлення меморіалу був «Союз добровольців Донбасу». Місцеві громадські активісти заявляли про незаконність «пам’ятника найманцям». У відповідь на ці скарги в адміністрації і прокуратурі міста заявили, що незадоволені встановленням монумента можуть звернутися до суду.

На відкритті пам’ятника «героям Донбасу» у Ростові-на-Дону
На відкритті пам’ятника «героям Донбасу» у Ростові-на-Дону

Бойові дії на Донбасі розпочалися у квітні 2014 року. З того часу, за даними ООН, там загинули близько 10 тисяч людей.

Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських бойовиків на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG