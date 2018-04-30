Залізниця в окупації: як працює та скільки вугілля з Донбасу вивозить до Росії

Тисячі товарних вагонів і майно на десятки мільйонів доларів – це те, що залишила «Укрзалізниця» на окупованій частині Донбасу. І те, чим тепер користуються бойовики. Донецька та Луганська «залізниці» угруповань «ЛНР» та «ДНР» перевозять пасажирів на непідконтрольні Україні території і відправляють вугілля в Ростовську область. Скільки Росія платить бойовикам за донбаський антрацит і як залізниця працює по той бік лінії розмежування – в ексклюзивному матеріалі журналістів проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Приміська електричка «Слов’янськ-Фенольна» – маршрут «Укрзалізниці» в бік лінії фронту. «Раніше, до війни, було багато людей, особливо з Донецька багато хто їздив цим напрямом», – каже працівник донецької залізниці Денис Гладкий.

«Фенольна» – крайня станція залізниці, що працює під контролем української влади. У перші роки війни через лінію розмежування ще ходили склади з вугіллям, але після блокади, з початку минулого року, проїзд закритий. Далі – окупована Ясинувата.

«Ясинувата» – це ж найбільша станція була, вузлова по СРСР, там 100 шляхів. Тепер тепер люди там сидять в депо

«Ясинувата» – це ж найбільша станція була, вузлова по СРСР, там 100 шляхів. Тепер – все, тепер люди там сидять в депо, чергують, грубо кажучи. Їздять лише пару поїздів на Іловайськ. Там люди зараз майже без роботи сидять», – розповів місцевий житель.

Які перевезення організували угруповання «ЛНР» та «ДНР»?

На вокзалі «Ясинуватої» давно немає притаманного ажіотажу. Місто розташоване поблизу лінії фронту і замість пасажирів на привокзальній площі чергують спостерігачі ОБСЄ.

«Електричками не їжджу зараз. Мені особливо нікуди зараз їздити», – каже жителька Ясинуватої.

«Так, добре, ми дуже задоволені, нехай вони йдуть тільки частіше, бо зараз – дуже рідко: вранці, в обід і ввечері, іноді терміново треба. Біжу ось, зараз буде відправлятися, напевно», – відповіла літня жінка.

До Донецька через війну потяги не ходять. І «Ясинувата» стала головним залізничним вузлом під контролем угруповання «ДНР».

З міста залізницею можна доїхати в окуповані Вуглегірськ, Дебальцеве, Іловайськ і на кордон з Росією – до пункту пропуску «Успенка». З окупованого Луганська поїздів їздить менше, але є маршрут «Луганськ-Ясинувата».

«У нас ходить близько десяти пасажирських поїздів між собою (окупованим Луганськом і Донецьком – ред.). Там є різного комфорту вагони – і загальні, і купе, і плацкартні», – зазначив «чиновник» угруповання «ДНР».

Що «Укрзалізниця» вимагає повернути на підконтрольну територію?

Крім того, в угрупованні «ДНР» заявляють: цілодобово відправляють соратникам в «ЛНР» близько 16 товарних потягів. Саме ці вагони – одне з головних багатств залізниці на непідконтрольній Україні території.

Частина вагонів порізана. Справа в тому, що вагони, яким більше ніж 22 роки, в Росії експлуатуватися вже не можуть, їх просто порізали

«Інформація, яка у мене від комерсантів є, про те, що частина вагонів порізана. Справа в тому, що вагони, яким більше ніж 22 роки, в Росії експлуатуватися вже не можуть, і їх просто порізали. Інша частина вагонів, які новіші, поїхали в Росію і працюють там. Невелика частина залишилася на (окупованих – ред.) територіях», – повідомив колишній заступник міністра інфраструктури України Володимир Шульмейстер.

«Укрзалізниця» у відповіді на запит Донбас.Реалії заявила: на окупованій частині Донбасу залишилися понад 30 тисяч вагонів. З них майже 22 тисячі – власність «Укрзалізниці», інші – приватних компаній. Про це майно бойовикам час від часу нагадують на переговорах у Мінську.

«ПАТ «Укрзалізниця» не володіє підтвердженою інформацією, яким чином зараз використовується майно та обладнання на непідконтрольній території, а також як функціонує залізниця під контролем бойовиків», – йдеться у відповіді.

Чиновники не стали оцінювати суму збитків. За словами Володимира Шульмейстера, вартість одного вагона – від 15 до 30 тисяч доларів. Якщо кожен вагон оцінити в середньому в 20 тисяч, то «Укрзалізниця» втратила більше ніж 400 тисяч доларів.

Велику частину рухомого складу, мабуть, можна вважати загубленою для «Укрзалізниці»

«Крім цього, є ще локомотиви, причому частина локомотивів – коштує близько 40 тисяч доларів – це досить нові машини, які були побудовані в середині 2000-х років. Загальна оціночна вартість всього цього рухомого складу, яка застрягла там, велику частину, мабуть, можна вважати загубленою для «Укрзалізниці» – це близько мільярда доларів», – каже Шульмейстер.

​Як українське вугілля везуть в Ростовську область?

Ще один із заробітків бойовиків – поставки сировини в Росію. Після блокади на початку минулого року вже в березні бойовики заявили: відправляють і метал, і вугілля в Російську Федерацію.

«Перші вагони з нашою продукцією вже відправлені в Російську Федерацію. Сьогодні перші 95 вагонів вже пішли – це пробна партія, повірте, це дуже велика пробна партія» – заявляв ватажок бойовиків Олександр Захарченко.

Згідно з даними Федеральної митної служби Росії, у квітні 2017 року в Ростовську область з України імпортували приблизно 67 тисяч тонн антрациту. До вересня ця цифра зросла майже в 10 разів – 649 тисяч тонн на суму понад 30 мільйонів доларів.

З жовтня російська митниця подібну статистику не публікує. Щоправда, в даних загалом по Російській Федерації за січень-лютий цього року є графа про імпорт більше від двох з половиною мільйонів тонн вугілля.

Це вугілля, яке з ОРДЛО надходить, потім перепродається

«Росія, щоб ви розуміли, на третьому місці в світі по експорту вугілля. Тобто в Росії видобувається десь близько 400 мільйонів тонн і десь 180 експортується. Тобто імпортувати – абсолютно ніякого сенсу росіянам немає. Я думаю, що абсолютно ніякого сенсу. І це вугілля, яке з ОРДЛО надходить, потім перепродається», – вважає голова «Бюро комплексного аналізу та прогнозів» Сергій Дяченко.

Цікаво, що вартість цього вугілля, за даними російської митниці, становить 48 мільйонів доларів. У перерахунку – це майже 20 доларів за тонну. Експерт Сергій Дяченко такій ціні не вірить, до того ж, цілком ймовірно, що російські посередники антрацит з Донбасу потім продають Україні.

Ціна, за якою завозиться до Росії це вугілля, немає значення, воно там не споживається, перепродається до України вже за такою ціною, як годиться, «Ротердам+»

«20 доларів за тонну – це наднизька ціна. Щонайменше – 50-60 доларів. Я думаю, що це ціна за послуги, яка одразу береться за послуги перепродажу. Якщо наша схема, яку ми з вами обговорюємо, реальна, а з високою вірогідністю, що це так, то ціна, за якою завозиться до Росії це вугілля, немає значення, воно там не споживається, воно потім перепродається до України вже за такою ціною, як годиться, «Ротердам+». А вже кошти, які надходять, вже там між собою щось ОРДЛО сплачують, якимсь чином перерозподіляють», – розповідає Сергій Дяченко.

Ще восени минулого року заступник міністра економіки Російської Федерації Сергій Назаров в інтерв’ю Bloomberg визнав: Росія з окупованого Донбасу імпортує близько мільйона тонн вугілля щомісяця.

Найдешевшим способом транспортування антрациту експерти називають якраз залізницю – через непідконтрольні Україні ділянки кордону.

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