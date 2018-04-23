Обстріл окупованого Луганська: звідки стріляли і як «у луганців відбирають «свято Перемоги»

Минулого тижня вперше за кілька років околиці окупованого Луганська потрапили під артилерійський удар. Знищені декілька військових машин бойовиків і музейний танк. В угрупованні «ЛНР» наполягають: стріляла українська армія. І звинувачують у поплічництві спостерігачів ОБСЄ. Українські військові таку версію спростовують, посилаючись на безліч нестиковок у цій історії. На їхню думку, в Луганську таким чином просто намагаються приховати власну недбалість. «Донбас.Реалії» розбирались у тому, що сталося насправді.

У ніч з шістнадцятого на сімнадцяте квітня луганці не спали – південно-східні околиці міста гриміли від артилерійського вогню. Такого тут не пам’ятають від 2014 року. Перші вибухи пролунали близько другої ночі. Люди в жаху піднімалися з ліжок і ховалися в найміцніших кутках помешкань. Було, як мінімум, три такі серії розривів.

Як почало гуркотіти... Ніколи так не гуркотіло

«А потім як почало гуркотіти! У мене дочка тут поруч, дзвонить: «Мама, це жах, ми в коридорі сидимо...». Ніколи так не гуркотіло. Потім перестало й знову як почалося», – розповідає жителька Луганська.

Незабаром по місцевому телебаченню, підконтрольному бойовикам, заявили, що це був артилерійський обстріл української армії.

Били нібито по скупченню бронетехніки, яку в угрупованні бойовиків «ЛНР» підготували до параду на дев’яте травня. У результаті знищено кілька військових вантажівок і музейний танк «Т-34».

ОБСЄ і бойовики: провокація на відео

Техніка розміщувалася поруч зі злітною смугою Музею авіації та місцевого авіаційного училища. Таку інформацію 14 квітня опублікувала місія ОБСЄ, яку бойовики пізніше звинуватили в пособництві українській армії.

«У Twitter була опублікована фотографія з безпілотника ОБСЄ, на якому була показана дана техніка. Збройні сили України використали саме цю опубліковану інформацію для нанесення вогню артилерії», – заявляв бойовик з угруповання «ЛНР», представник так званої «народної міліції» Андрій Марочко.

Бойовики навіть на камеру намагалися спровокувати спостерігачів ОБСЄ. На відео видно, як бойовики сперечаються з представниками місії.

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– Були чіткі координати техніки. Ще раз питаю: давати цю інформацію для загального огляду в засоби масової інформації?

– Це був наш звичайний звіт: інформація про те, що ми бачимо і що ми фіксуємо супутніми фотографіями.

«У луганців хочуть відібрати «свято Перемоги»

Десять гаубиць, сім сучасних танків Т-72, сім САУ (самохідних артилерійських установок), сім міст і сім машин із самохідними ракетними комплексами Стріла-10. А також чотирнадцять БМП і БТР. Але мішенями обрали кілька вантажівок і старий музейний танк.

В угрупованні «ЛНР» пояснили це за допомогою перевіреного штампа російських пропагандистів: мовляв, «у луганців хочуть забрати свято Перемоги».

За версією бойовиків, українські артилеристи спеціально стріляли по музейному танку, щоб зірвати святкування 9 травня. І навіть провели флешмоб на захист параду.

У Міністерстві оборони України назвали заяву бойовиків «брехнею».

Якщо б наші хлопці хотіли знищити техніку, вони б її знищили, а не вели вогонь по старому танку

«Якщо б наші хлопці хотіли знищити техніку, вони б її знищили, а не вели вогонь по старому танку та 3-4 зламаних автомобілях. Нам було б вигідніше знищити техніку, а не зірвати парад. Який у них там парад – нам до лампочки», – сказав у коментарі Радіо Свобода речник штабу АТО В’ячеслав Волошин.

До того ж, характер пошкоджень техніки і розмір воронок викликають сумніви у військових експертів. Від місця, де містилась техніка до лінії фронту і нульових українських позицій – близько п’ятнадцяти-сімнадцяти кілометрів. Навіть якби ВСУ використовували артилерію, гармати стріляли б із дальшої відстані. А отже, дистанція поразки збільшилася б.

Це означає, що задіяти могли тільки далекобійну зброю великого калібра. Це могли бути 152-міліметрові гаубиці або ще потужніші ракети, зауважують військові експерти. А вони залишають величезні воронки і наносять серйозніші, ніж на відео, пошкодження, кажуть аналітики.

Це привід підняти градус істерії в суспільстві – аналітик

На думку українських експертів, це могла бути провокація самих бойовиків. Адже вже на наступний день у Мінську була запланована зустріч Тристоронньої контактної групи. На порядку денному стояло питання про відведення озброєння в районі Станиці Луганської.

За іншою версією, це могла бути звичайна недбалість, яка призвела до детонації боєприпасів. Всього за декілька днів до того, у районі Станиці Луганської, спостерігачі ОБСЄ зафіксували велику кількість вибухів, які, ймовірно, сталися через вибух на складі боєприпасів.

Була спроба дискредитувати місію ОБСЄ

«14 квітня, на відстані близько двохсот п’ятдесяти метрів на південний схід від Станично-Луганського мосту, представники спостережної місії почули 18 вибухів і близько 50 пострілів стрілецької зброї, всього в одному кілометрі від групи СММ на південно-східному напрямку та неідентифікований вибух у п’ятдесяти кілометрах на захід. Людина у військовій формі підійшла до спостерігачів і сказала, що 18 вибухів – це результат пожежі на сусідньому складі боєприпасів», – йшлося в заяві ОБСЄ.

Це робилося на камеру публічно. Це такий класичний підхід

Експерти переконані: що б там не сталося, зараз угруповання «ЛНР» намагається обернути цю ситуацію на свою користь.

«Була спроба дискредитувати місію ОБСЄ, до того ж, це робилося на камеру публічно. Це такий класичний підхід: з одного боку – ми за мир чи ми за те, щоб міжнародна спільнота долучалася до врегулювання конфлікту, але тут же робити все можливе, щоб цього не відбулося», – розповідає військовий аналітик Центру Разумкова Олексій Мельник.

Крім того, за словами ще одного аналітика, це могла бути спроба нагнітання панічного настрою серед населення.

Це привід підняти градус істерії в суспільстві

«Це зайвий привід підняти градус істерії в суспільстві. Будь-яку катастрофу при наявності мінімальної кмітливості можна хоча б у медіа обернути на свою користь», – зауважує експерт аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Ігор Тишкевич.

Опитані журналістами програми «Донбас.Реалії» луганці зізналися на камеру, що бояться йти на парад дев’ятого травня.

«Знаєте, зараз страшно ходити. Маса людей... Знаєте, який зараз час. Небезпечно ходити, невідомо що в голові», – каже жителька Луганська.

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