Бойовики на Донбасі застосували «Град», загинув військовий – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 20 квітня загинув один український військовий, ще один зазнав поранення, повідомляє штаб української воєнної операції.

«Від початку сьогоднішньої доби російсько-окупаційні війська здійснили 8 обстрілів позицій сил АТО вчергове застосувавши озброєння заборонене Мінськими угодами», – вказує штаб і додає, що позиції поблизу Лебединського на Донецькому напрямку були обстріляні з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град».

«Обстріл почався близько 6:00 та тривав понад годину. За цей час окупанти випустили по українських позиціях 40 реактивних снарядів. Слід відзначити, що востаннє застосування противником РСЗВ «Град» у штабі АТО фіксували 18 – 19 грудня 2017 року в районі Зайцевого», – вказано в повідомленні.

В угрупованні «ДНР» також повідомили про обстріл Лебединського, навівши іншу версію подій. «Сьогодні близько 6:00 бойовики збройного формування «Азов» здійснили обстріл району населеного пункту Лебединське, розташованого на підконтрольній їм території», – твердять в угрупованні «ДНР». Проросійські бойовики твердять, що українські військові мали на меті звинуватити угруповання «ДНР» у порушенні перемир’я.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє», напередодні Великодня, який цього року православні і греко-католики в Україні святкували 8 квітня. Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.