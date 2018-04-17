На Донбасі загинув один, постраждали п’ятеро українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 16 квітня загинув один український військовий, ще троє зазнали поранень, двоє – бойових травм, інформує штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 52 обстріли позицій українських військових, застосовуючи в тому числі озброєння, заборонені Мінськими угодами.

Як ідеться в ранковому зведенні, на Луганському напрямку із забороненої артилерії калібрів 152 та 122 міліметри бойовики стріляли поблизу Зайцевого, а на Донецькому напрямку – зі 120-міліметрових мінометів поблизу Пісків.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії 16 квітня ще не оприлюднили, але звинуватили Збройні сили України в обстрілі Докучаєвська. В угрупованні «ЛНР» повідомили про п’ять обстрілів з боку українських військових. Зокрема, бойовики повідомляють, що в Луганську зі 152-міліметрової артилерії був обстріляний район, де базується військова техніка, яку вони планують використати на параді 9 травня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє», напередодні Великодня, який цього року православні і греко-католики в Україні святкували 8 квітня. Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.