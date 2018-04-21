Бойовики на Донбасі застосували танки поблизу КПВВ «Гнутове» – штаб

У суботу вранці, 21 квітня, підтримувані Росією бойовики із озброєння танка обстріляли позиції українських військ в районі населених пунктів Піщевик і Павлопіль. Як повідомляє прес-центр штабу української воєнної операції, через це на деякий час припинявся пропуск цивільних громадян на контрольному пункті в’їзду-виїзду (КПВВ) «Гнутове», що знаходиться неподалік. Цивільне населення, яке перебувало в районі КПВВ, було відведене до безпечних місць, стверджують українські військові.

За повідомленням штабу, обстріл тривав близько сорока хвилин.

«За цей час танки противника здійснили майже 50 пострілів. Також під час цього обстрілу російсько-окупаційні війська застосували заборонені міномети калібру 120 міліметрів, випустивши близько шести десятків мін», – йдеться в повідомленні.

Станом на 08:00 пропуск громадян на КПВВ «Гнутове» відновлено.

За даними штабу, за минулу добу бойовики здійснили 36 обстрілів, в результаті чого один український військовий загинув, ще один отримав поранення.

В угрупованні «ДНР» повідомили, що за минулу добу зафіксували 22 випадки порушення режиму тиші з боку ЗСУ, в угрупованні «ЛНР» повідомляли про 5 обстрілів.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.